Компания Google обновила функцию Results about you, которая помогает людям контролировать, какая персональная информация отображается в поисковой выдаче. Теперь пользователи могут требовать удаления из результатов поиска государственных идентификационных номеров, в частности таких, как номера удостоверений личности или других официальных документов. Об этом говорится в официальном блоге Google.

Как работает новый механизм удаления данных из Google?

Инструмент Results about you был создан для того, чтобы упростить процесс поиска и удаления чувствительной информации, включая домашние адреса, телефоны и электронную почту. Теперь в этот список добавили и правительственные идентификационные номера, которые могут представлять риск в случае публичного доступа.

Как пишет Techcrunch, Google также сделала подачу запроса более интуитивной. Если пользователь находит в выдаче информацию, которую хочет убрать, он может нажать на три точки рядом с результатом и выбрать соответствующую опцию. Далее система предложит форму для подачи запроса на удаление.

Компания подчеркивает, что речь идет именно об удалении ссылок из поиска, а не об автоматическом удалении информации с самого сайта. В случае одобрения запроса результат перестанет отображаться в Google Search, но контент может оставаться доступным на стороннем ресурсе.

Кроме этого, Results about you позволяет настроить оповещения. Пользователи могут указать свои контактные данные, после чего система периодически будет проверять поисковую выдачу и сообщать, если появятся новые упоминания, содержащие персональную информацию.

Google отмечает, что расширение инструмента направлено на усиление контроля людей над собственными данными в интернете и уменьшение рисков мошенничества или злоупотреблений.