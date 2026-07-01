Один из главных архитекторов современного интернета, 83-летний Уинтон Серф, уходит на заслуженный отдых. Он покидает пост вице-президента и главного интернет-евангелиста Google, который занимал более 20 лет. Об этом стало известно во время конференции Open Frontier, сообщает издание TechCrunch. На прощание легендарный инженер поделился прогнозами о будущем искусственного интеллекта и объяснил, почему ИИ-агентам срочно нужен собственный язык.

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Конец эпохи: как провожали легенду?

Об уходе Серфа публично объявил Дэйв Паттерсон, профессор Калифорнийского университета в Беркли и соавтор архитектуры процессоров RISC.

Уинтон проработал в Google более 20 лет, и ровно через неделю он уходит на пенсию. Думаю, мы должны аплодировать ему за эту выдающуюся карьеру, – отметил Паттерсон под овации зала.

Это событие стало еще одним символическим завершением эпохи первопроходцев. Напомним, что в феврале 2026 года ушел из жизни другой выдающийся пионер компьютерных сетей, которого называли "дедушкой Интернета", – 91-летний Дэвид Дж. Фарбер. Теперь на пенсию уходит и сам Серф.

В 1970-х годах Уинтон Серф вместе с коллегой Робертом Каном разработал и популяризировал TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Это фундаментальный набор цифровых правил, позволяющий совершенно разным компьютерным сетям взаимодействовать друг с другом.

Представьте себе TCP/IP как универсальную почтовую службу: она разбивает любую информацию (текст, фото или видео) на мелкие пакеты, наклеивает на них точные адреса и гарантирует, что они дойдут до правильного получателя, независимо от типа устройств или кабелей.

Малоизвестные факты о жизни и карьере Винтона Серфа:

Личный мотив: у Серфа с детства нарушение слуха. Именно это подтолкнуло его к исследованию компьютерных сетей, которые он рассматривал как удобный альтернативный канал коммуникации для людей с нарушениями слуха. Со своей будущей женой Сигрид он также познакомился в кабинете специалиста по слуховым аппаратам.

у Серфа с детства нарушение слуха. Именно это подтолкнуло его к исследованию компьютерных сетей, которые он рассматривал как удобный альтернативный канал коммуникации для людей с нарушениями слуха. Со своей будущей женой Сигрид он также познакомился в кабинете специалиста по слуховым аппаратам. Работа в DARPA: В 1970-х годах Серф работал в Агентстве перспективных оборонных исследовательских проектов США, где отвечал за пакетные технологии и безопасность сетей.

В 1970-х годах Серф работал в Агентстве перспективных оборонных исследовательских проектов США, где отвечал за пакетные технологии и безопасность сетей. Первая коммерческая электронная почта: Работая в компании MCI Communications, он руководил созданием MCI Mail – первой коммерческой системы электронной почты, подключенной к Интернету.

Работая в компании MCI Communications, он руководил созданием MCI Mail – первой коммерческой системы электронной почты, подключенной к Интернету. Общественная деятельность: В 1991 году совместно с Робертом Каном основал некоммерческую организацию Internet Society (ISOC). С 2000 по 2007 год возглавлял правление Интернет-корпорации по присвоению имен и номеров (ICANN).

В 1991 году совместно с Робертом Каном основал некоммерческую организацию Internet Society (ISOC). С 2000 по 2007 год возглавлял правление Интернет-корпорации по присвоению имен и номеров (ICANN). Космический Интернет: Даже в преддверии выхода на пенсию Серф работает в качестве приглашенного ученого в Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL), где разрабатывает стандарты для межпланетного Интернета (Interplanetary Internet).

За свои достижения ученый получил высшие мировые награды: премию Тьюринга (2004), Президентскую медаль Свободы (2005), Национальную медаль США в области технологий и инноваций (1997), Орден Почетного легиона (2014) и был включен в Зал славы Интернета.

Почему ИИ-агентам нужен собственный язык общения?

Во время панельной дискуссии на конференции Open Frontier Серф вместе с создателем библиотеки Keras Франсуа Шолле, разработчиком языка Tcl Джоном Оустерхаутом и соучредителем Databricks Матеем Захарией обсуждал будущее искусственного интеллекта.

Главная проблема современного ИИ – это централизация передовых моделей в руках нескольких гигантских корпораций. Однако Серф уверен, что развитие ИИ-агентов заставит индустрию вернуться к открытым и единым стандартам.

ИИ-агенты (AI agents) – это автономные программы на базе искусственного интеллекта. В отличие от обычных чат-ботов, которые просто отвечают на вопросы, агенты могут самостоятельно планировать действия, взаимодействовать с другим программным обеспечением и выполнять сложные многошаговые задачи без контроля со стороны человека.

Серф убежден, что взаимодействие между различными ИИ-агентами потребует строгой стандартизации. В то время как другие ученые считают, что моделям будет достаточно общаться на обычном человеческом языке, "отец интернета" категорически не согласен с этим.

Он сравнил общение ИИ-агентов на человеческом языке с детской игрой в "испорченный телефон": когда сообщение проходит через десять агентов, на выходе можно получить совсем не то, что планировалось. Для безопасности и эффективности нужны четкие математические протоколы, подобные TCP/IP.

Секрет фирменного стиля Винтона Серфа

Помимо научных достижений, Серф всегда отличался своим безупречным стилем. Дэйв Паттерсон вспомнил, что даже в 1970-х годах, будучи аспирантом, Винтон всегда приходил на встречи в рубашке, галстуке и классическом костюме-тройке.

Это абсолютная правда. У меня даже был жилет. По какой-то причине я всегда хотел выделяться. Вместо того чтобы отращивать длинные волосы или вставлять что-то в нос, я решил, что классический костюм – это отличный способ отличаться от других, – с улыбкой вспоминает Серф.

Важно! Хотя Уинтон Серф уходит на пенсию, его идеи остаются актуальными как никогда. Принципы совместимости, точности и открытых стандартов, которые он заложил более 50 лет назад для компьютеров, теперь становятся главным вызовом для разработчиков искусственного интеллекта.