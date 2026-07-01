Один із головних архітекторів сучасного інтернету, 83-річний Вінтон Серф, іде на заслужений відпочинок. Він залишає посаду віцепрезидента та головного інтернет-євангеліста Google, яку обіймав понад 20 років. Про це стало відомо під час конференції Open Frontier, повідомляє видання TechCrunch. Наостанок легендарний інженер поділився прогнозами про майбутнє штучного інтелекту та пояснив, чому ШІ-агентам терміново потрібна власна мова.

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Кінець епохи: як проводжали легенду?

Про відставку Серфа публічно оголосив Дейв Паттерсон, професор Каліфорнійського університету в Берклі та співрозробник архітектури процесорів RISC.

Вінтон пропрацював у Google понад 20 років, і рівно через тиждень він йде на пенсію. Думаю, ми маємо подарувати йому оплески за цю визначну кар'єру, – зазначив Паттерсон під овації залу.

Ця подія стала ще одним символічним завершенням епохи першопрохідців. Нагадаємо, що у лютому 2026 року пішов з життя інший видатний піонер комп'ютерних мереж, якого називали "дідом Інтернету" – 91-річний Девід Дж. Фарбер. Тепер на пенсію йде й сам Серф.

У 1970-х роках Вінтон Серф разом із колегою Робертом Каном розробив і популяризував TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Це фундаментальний набір цифрових правил, який дозволяє абсолютно різним комп'ютерним мережам взаємодіяти між собою.

Уявіть TCP/IP як універсальну поштову службу: вона розбиває будь-яку інформацію (текст, фото чи відео) на дрібні пакети, наклеює на них точні адреси та гарантує, що вони дійдуть до правильного отримувача, незалежно від типу пристроїв чи кабелів.

Маловідомі факти про життя та кар'єру Вінтона Серфа:

Особистий мотив: Серф з дитинства має порушення слуху. Саме це підштовхнуло його до дослідження комп'ютерних мереж, які він розглядав як зручний альтернативний канал комунікації для людей із вадами слуху. Зі своєю майбутньою дружиною Сігрід він також познайомився у кабінеті спеціаліста зі слухових апаратів.

Серф з дитинства має порушення слуху. Саме це підштовхнуло його до дослідження комп'ютерних мереж, які він розглядав як зручний альтернативний канал комунікації для людей із вадами слуху. Зі своєю майбутньою дружиною Сігрід він також познайомився у кабінеті спеціаліста зі слухових апаратів. Робота в DARPA: У 1970-х роках Серф працював в Агентстві передових оборонних дослідницьких проєктів США, де відповідав за пакетні технології та безпеку мереж.

У 1970-х роках Серф працював в Агентстві передових оборонних дослідницьких проєктів США, де відповідав за пакетні технології та безпеку мереж. Перша комерційна електронна пошта: Працюючи у компанії MCI Communications, він керував створенням MCI Mail – першої комерційної системи e-mail, підключеної до інтернету.

Працюючи у компанії MCI Communications, він керував створенням MCI Mail – першої комерційної системи e-mail, підключеної до інтернету. Громадська діяльність: У 1991 році спільно з Робертом Каном заснував некомерційну організацію Internet Society (ISOC). З 2000 по 2007 рік очолював правління Інтернет-корпорації з присвоєння імен та номерів (ICANN).

У 1991 році спільно з Робертом Каном заснував некомерційну організацію Internet Society (ISOC). З 2000 по 2007 рік очолював правління Інтернет-корпорації з присвоєння імен та номерів (ICANN). Космічний інтернет: Навіть на порозі пенсії Серф працює як запрошений вчений у Лабораторії реактивного руху NASA (JPL), де розробляє стандарти для міжпланетного інтернету (Interplanetary Internet).

За свої досягнення науковець отримав найвищі світові нагороди: Премію Тюрінга (2004), Президентську медаль Свободи (2005), Національну медаль США у галузі технологій та інновацій (1997), Орден Почесного легіону (2014) та був включений до Залу слави Інтернету.

Чому ШІ-агентам потрібна власна мова спілкування?

Під час панельної дискусії на конференції Open Frontier Серф разом із творцем бібліотеки Keras Франсуа Шолле, розробником мови Tcl Джоном Оустерхаутом та співзасновником Databricks Матеєм Захарією обговорював майбутнє штучного інтелекту.

Головна проблема сучасного ШІ – це централізація передових моделей у руках кількох гігантських корпорацій. Проте Серф упевнений, що розвиток ШІ-агентів змусить індустрію повернутися до відкритих і єдиних стандартів.

ШІ-агенти (AI agents) – це автономні програми на базі штучного інтелекту. На відміну від звичайних чат-ботів, які просто відповідають на запитання, агенти можуть самостійно планувати дії, взаємодіяти з іншим софтом та виконувати складні багатокрокові завдання без контролю людини.

Серф переконаний, що взаємодія між різними ШІ-агентами вимагатиме суворої стандартизації. Тоді як інші науковці вважають, що моделям буде достатньо спілкуватися звичайною людською мовою, "батько інтернету" категорично не згоден з цим.

Він порівняв спілкування ШІ-агентів людською мовою із дитячою грою в зіпсований телефон: коли повідомлення проходить через десятьох агентів, на виході можна отримати зовсім не те, що планувалося. Для безпеки та ефективності потрібні чіткі математичні протоколи, подібні до TCP/IP.

Секрет фірмового стилю Вінтона Серфа

Окрім наукових досягнень, Серф завжди вирізнявся своїм бездоганним стилем. Дейв Паттерсон згадав, що навіть у 1970-х роках, будучи аспірантом, Вінтон завжди приходив на зустрічі у сорочці, краватці та класичному костюмі-трійці.

Це абсолютна правда. У мене навіть була жилетка. З певної причини я завжди хотів виділятися. Замість того, щоб відрощувати довге волосся чи вставляти щось у ніс, я вирішив, що класичний костюм – це чудовий спосіб бути несхожим на інших, – з посмішкою згадує Серф.

Важливо! Хоча Вінтон Серф іде на пенсію, його ідеї залишаються актуальними як ніколи. Принципи сумісності, точності та відкритих стандартів, які він заклав понад 50 років тому для комп'ютерів, тепер стають головним викликом для розробників штучного інтелекту.