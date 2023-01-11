Пыльца, датируемая временем Пермско-Триасового массового вымирания, примерно 250 миллионов лет назад, производила "солнцезащитные" соединения, защищавшие от вредного ультрафиолетового излучения, показал анализ. В это время вымерло около 80 процентов всех морских и наземных видов.

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Что произошло

Для исследования, опубликованного 6 января в журнале Science Advances, команда международных ученых разработала новый метод использования лазерного луча для изучения крошечных зерен. Они "вросли" в скалу в южном Тибете.

Растения полагаются на фотосинтез для превращения солнечного света в энергию, но им также нужен механизм блокировки вредного ультрафиолетового излучения, рассказывают ученые.

Поскольку УФ-В вреден для нас, он также вреден и для растений. Растения могут изменять свою химию и производить собственную эквивалентную версию солнцезащитных соединений. Их химическая структура рассеивает высокоэнергетические длины волн ультрафиолетового излучения и не дает ему проникнуть в ткани пыльцевых зерен,

– сказал Барри Ломакс, соавтор исследования и профессор палеобиологии растений в Университете Ноттингема в Великобритании.

В этом случае всплеск радиации "не убивал растения сразу, а скорее замедлял их, уменьшая способность к фотосинтезу, из-за чего они со временем становились стерильными". В итоге вымирание происходит из-за отсутствия размножения, а не из-за того, что ультрафиолет мгновенно поджарил растения.

Эксперты уже давно предполагают, что пермско-триасовое вымирание было реакцией на "палеоклиматическую чрезвычайную ситуацию", вызванную извержением Сибирских ловушек – крупного вулканического события на территории современной Сибири. Катастрофический инцидент заставил шлейфы углерода, погребенные глубоко в недрах Земли, подняться в стратосферу, что привело к глобальному потеплению, которое, по словам исследователей, "привело к разрушению озонового слоя Земли".

Когда вы уменьшаете озоновый слой, вы получаете больше ультрафиолетовых лучей,

– добавляет Ломакс.

Озоновый слой – это часть верхних слоев атмосферы Земли с высокой концентрацией молекул, состоящих из трех атомов кислорода. В стратосфере он действует как критически важный щит, поглощая губительное для живых существ солнечное излучение.

В своем исследовании ученые также обнаружили связь между всплеском УФ-излучения и тем, как оно изменило химию растений, что привело к "потере разнообразия насекомых". Листья содержали меньше азота и уже были недостаточно питательными для насекомых. Кроме того, растительные ткани становились менее вкусными для травоядных животных и менее усваиваемыми.