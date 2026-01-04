Действительно ли вертикальный второй монитор удобнее?

Основной монитор в портретном режиме для большинства людей остается сомнительным выбором. Для игр, активной работы с окнами, таблицами и браузером горизонтальная ориентация остается самой удобной. К тому же постоянное переключение ориентации в настройках операционной системы только ради игр быстро надоело бы, пишет 24 Канал.

Со вторым монитором ситуация другая. Его обычно используют не для активного взаимодействия, а как вспомогательное пространство для справочной информации, куда вы будете заглядывать за подсказкой. Это могут быть чаты, текстовые документы, видео, инструкции или ссылки, которые нужно держать перед глазами, но не обязательно постоянно кликать мышью.

В таком сценарии вертикальная ориентация оказывается более логичной. Чаты с искусственным интеллектом, в частности ChatGPT или Gemini, текстовые страницы и большинство информационных сервисов построены по принципу длинной ленты и движения сверху вниз. В портретном режиме на экране просто помещается больше содержания без прокрутки.

Разница становится очевидной даже в цифрах. В одном из тестов на вертикальном мониторе помещалось 269 слов текста, тогда как в горизонтальном положении – только 115. Это более чем вдвое больше полезной информации в поле зрения без дополнительных действий.

Преимущества ощущаются не только во время работы. Музыкальные сервисы показывают больше треков в плейлистах, игровые гайды открывают сразу больше важных деталей, а командные чаты позволяют видеть широкий фрагмент обсуждения. Главная цель одна – меньше прокручивать и реже сворачивать основные приложения.



Второй вертикальный монитор позволяет лучше воспринимать информацию / Фото Unsplash

Есть ли минусы?

Недостатки у такого подхода тоже есть, но их немного. Некоторые приложения и сайты до сих пор ориентируются исключительно на горизонтальные дисплеи и некорректно масштабируют контент.

Отдельное мелкое неудобство связано с длинными URL-адресами, которые не всегда полностью помещаются на узком экране. В таких случаях приходится переносить окно на основной монитор для быстрого копирования ссылки.

Решающую роль в комфорте играет крепление. Вертикальный монитор гораздо удобнее использовать с отдельным кронштейном. Даже если стандартная подставка позволяет вращение, настроить правильный угол и расстояние без гибкого крепления сложно. Монитор на кронштейне легче расположить так, чтобы достаточно было лишь перевести взгляд, а не поворачивать голову каждый раз.

Больше места

Дополнительный плюс – экономия места на столе. В вертикальном положении второй монитор занимает значительно меньше пространства по ширине. Это освобождает место для периферии и аксессуаров и уменьшает риск случайно задеть экран, особенно если рядом стоит еще один стол или рабочее место.



Два горизонтальных монитора занимают много места / Фото Freepik

Даже сравнительно компактный монитор с поддержкой VESA-крепления в связке с кронштейном может существенно изменить организацию рабочего пространства. Такая конфигурация влияет не только на удобство, но и на общее ощущение порядка на столе.

Что в итоге?

После нескольких месяцев использования становится понятно, что вертикальный второй монитор – не временный эксперимент, а практическое решение для ежедневной работы и игр.

Несмотря на то, что поначалу идея может казаться странной, привыкание происходит очень быстро, а возврат к классической схеме уже не выглядит привлекательным.