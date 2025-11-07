Что означает vibe coding?

Термин "vibe coding" описывает процесс разработки программного обеспечения, во время которого человек использует естественный язык для взаимодействия с искусственным интеллектом, а тот, в свою очередь, превращает эти инструкции в компьютерный код. Простыми словами, большинство кода генерирует для вас ИИ, вместо того чтобы вы собственноручно писали его строка за строкой, пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

Автором этого термина является словацко-канадский ученый-компьютерщик Андрей Карпати, один из основателей OpenAI и бывший директор по вопросам ИИ в компании Tesla. Он ввел этот термин для описания процесса создания приложений с помощью искусственного интеллекта, когда разработчик может даже не углубляться в сам код.

Слово "vibe" с английского переводится как "атмосфера", поэтому весь термин фактически обозначает некое атмосферное и легкое кодирование, во время которого вы передаете искусственному интеллекту рутинную работу, а сами отдыхаете, попивая кофе и совершенно не напрягаясь.

Последствия вайб-кодирования: деградация навыков и потеря контроля

Хотя такой метод ускоряет разработку и делает ее более доступной, он также порождает ряд серьезных проблем для программистов и качества программного обеспечения.

Одним из главных последствий чрезмерной зависимости от ИИ является постепенная потеря профессиональных навыков. Когда программисты делегируют написание кода искусственному интеллекту, они могут перестать глубоко понимать, как работает сгенерированный код. Это приводит к явлению, известного как "Vibe Debugging", когда разработчики пытаются исправить ошибки, не имея четкого представления о структуре и логике кода, потому что его писали не они. Такая ситуация не только усложняет процесс отладки, но и может привести к накоплению в проекте "технического долга".

Уже известны случаи, когда компании нанимали специальных людей, задачей которых является исправление ошибок искусственного интеллекта. Более того, это теперь целая индустрия, которая получила свое собственное название.

Инструменты вроде GitHub Copilot, Claude Code или Codex генерируют код, который не всегда является совершенным или безопасным. В сгенерированном коде могут содержаться критические ошибки и уязвимости, которые неопытный или невнимательный разработчик может пропустить. ИИ-ассистенты не тестируют сгенерированный код, поэтому ответственность за его проверку и качество полностью лежит на человеке. Кроме того, инструмент не всегда учитывает специфические требования и контекст проекта, что может приводить к неоптимальным или ошибочным решениям.

Кроме того, использование кода, сгенерированного ИИ, поднимает также вопросы авторского права и лицензирования. Существует беспокойство относительно того, на каких данных обучались эти модели, и не нарушает ли сгенерированный код лицензии проектов с открытым исходным кодом. Непрозрачная политика сохранения данных некоторых инструментов также вызывает вопросы о конфиденциальности, особенно когда речь идет о коммерческих проектах.

Vibe coding трансформирует роль программиста от непосредственного автора кода к контроллеру и редактору, или, как ранее писало издание TechCrunch, превращает разработчиков в "нянек искусственного интеллекта". В будущем все большее значение будут приобретать специалисты, способные проверять и валидировать контент, созданный искусственным интеллектом. Это потребует от разработчиков новых навыков, в частности, умения эффективно взаимодействовать с ИИ, критически оценивать его результаты и глубоко понимать архитектуру программных систем, чтобы вовремя выявлять и исправлять ошибки.

Как происходит выбор слова года и кто еще претендовал на это звание?

Лексикографы из Collins ежегодно анализируют огромную базу данных Collins Corpus, которая содержит 24 миллиарда слов из разных источников, включая социальные сети, чтобы определить самые заметные и актуальные термины. Нынешний выбор подчеркивает, как язык развивается параллельно с технологиями, а ИИ делает кодирование доступным для широкого круга людей.

Кроме "vibe coding", как пишет Sky News, в короткий список попали и другие интересные термины:

Clanker – пренебрежительное название для роботов, компьютеров или источников искусственного интеллекта. Это слово выражает недоверие к технологиям у определенных людей.

Broligarchy – термин, описывающий небольшую группу состоятельных мужчин, которые имеют значительное политическое влияние, в частности владельцев крупнейших технологических компаний.

Biohacking – деятельность, направленная на изменение естественных процессов собственного тела с целью улучшения здоровья, физического состояния и продления жизни.

Coolcation – отпуск в регионах с прохладным климатом, который становится популярным как альтернатива отдыху в жарких странах.

Taskmasking – создание ложного впечатления о собственной производительности на рабочем месте.

Micro-retirement – короткий перерыв между периодами работы для реализации личных интересов, популярна среди миллениалов и поколения Z.

HENRY – аббревиатура от "high earner, not rich yet", что означает "человек с высоким доходом, но еще не богатый".

Aura farming – намеренное культивирование уникального и харизматичного образа, чтобы казаться крутым.

Glaze – чрезмерное или незаслуженное восхваление кого-то.

Напомним, прошлом году словом года стал термин "brat", описывающий уверенное, независимое и гедонистическое поведение, а в 2023 году им стала аббревиатура AI (искусственный интеллект).