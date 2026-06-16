Что скрывалось под слоями почвы?

Археологи, работающие на месте раскопок в юго-восточной части Ирландии, обнаружили остатки объекта, претендующего на статус крупнейшего торгового поселения викингов в стране. Работы продолжаются в Вудстауне, расположенном на берегах реки Шур, примерно в 5,6 километрах к западу от Уотерфорда. Об этом сообщает издание Archaeology Magazine.

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Масштабный проект объединил усилия специалистов из Ирландии и Норвегии. В частности, над раскопками работают ученые Археологического музея Университета Ставангера совместно с организацией Discovery Programme Ireland, Советом города и графства Уотерфорд, а также компанией Abarta Heritage. Финансовую поддержку оказала Королевская ирландская академия.

Сейчас археологи сосредоточили внимание на большом сооружении, которое, по их мнению, было длинным домом или большим залом для собраний. Предварительные выводы указывают на то, что поселение основали викинги из Рогаланда, что на юго-западе Норвегии, более тысячи лет назад. Если дальнейшие исследования подтвердят масштабы и функции объекта, Вудстаун официально признают крупнейшей известной колонией скандинавов в Ирландии.

Если это подтвердится, это может быть крупнейшим поселением викингов, идентифицированным в Ирландии на сегодняшний день. Это, очевидно, остатки огромного длинного дома или парадного зала, и основали это место, скорее всего, норвежские викинги,

– прокомментировала директор Археологического музея Университета Ставангера, профессор Кристин Армстронг-Ома.

"Законсервированная" история

Вудстаун впервые привлек внимание ученых еще в 2003 году, когда во время строительства дороги рабочие наткнулись на археологические остатки. Дальнейшие исследования выявили разветвленную инфраструктуру, насчитывающую более 600 зафиксированных объектов: ямы для столбов, кострища, строительные траншеи и следы жилых домов и мастерских. Такой масштаб свидетельствует о полноценной жизни общины, а не о временном военном лагере.



Археолог Хильде Филлинген указывает на части норвежского сосуда из мыльного камня / Фото Хокон Рейерсен/Археологический музей/Университет Ставангера

Интересно, что Вудстаун выбрал иной путь развития, чем Дублин или Уотерфорд. Пока другие поселения викингов постепенно превращались в современные мегаполисы, викинги покинули Вудстаун, и он никогда не стал городским центром. Благодаря этому ландшафт эпохи викингов сохранился под землей в почти нетронутом состоянии. Исследователи называют это редкой возможностью изучить колонию скандинавов в "законсервированном" виде.

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Свидетельства глобальной торговли и норвежского происхождения

За годы исследований ученые собрали около 4 000 артефактов, которые подтверждают статус Вудстауна как важного центра торговли и промышленности. Среди находок есть серебряные слитки, свинцовые гири, корабельные гвозди, оружие и даже монеты из Византии. Археологи также обнаружили тигли, необработанный металл и шлак, что прямо указывает на активное металлообрабатывающее производство.

Отдельные предметы доказывают чрезвычайно прочную связь с Норвегией. Например, исследователи нашли фрагмент металлической оправы, которая, вероятно, украшала крест, реликварий или церковную рукопись. Такие вещи часто находили в Рогаланде, что связывает их с набегами на монастыри.

Кроме того, команда обнаружила обломки посуды из норвежского мыльного камня. Поскольку этот материал не встречается в Ирландии в природе, викинги должны были перевезти его через Северное море. Ирландские археологи признались, что ранее никогда не видели изделий из мыльного камня во время местных раскопок.

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Больше, чем воины: быт и традиции

Данные указывают, что период наибольшего расцвета Вудстауна пришелся на 830–940 годы нашей эры. Именно тогда скандинавские группы начали переходить от сезонных набегов к созданию постоянных поселений. Анализы ДНК из захоронений той эпохи подтвердили наличие норвежских генов как у мужчин, так и у женщин. Это доказывает, что в регионе селились целые семьи и общины, а не только небольшие отряды воинов.

Одной из самых ярких находок стала могила воина, которого похоронили вместе с мечом, копьем, щитом, топором и точильным камнем. Также археологи задокументировали особую скандинавскую систему гирь для измерения небольших порций серебра, которую не встречали на других ирландских участках. Это свидетельствует о том, что торговцы в Вудстауне вели прямой обмен с местным населением регионов Уотерфорд и Килкенни.

Люди в колониях часто сохраняли скандинавскую идентичность, но приспосабливались к новым условиям. В результате возникли общества со своими уникальными и смешанными традициями,

– говорит археолог и доцент Археологического музея Университета Ставангера Хокон Рейерсен.

Вудстаун продолжает открывать новые факты о роли норвежских викингов в истории Ирландии. Поселение оказалось ключевым звеном между Скандинавией и ирландским побережьем, которое объединяло торговые пути, миграционные процессы и повседневную жизнь в Атлантике более тысячи лет назад.