Часть из этих планет можно будет увидеть невооруженным глазом, но для этого нужны правильное место, время и немного удачи с погодными условиями, рассказывает 24 Канал.

Где и когда искать планеты?

Основная часть "парада" разворачивается низко над западным горизонтом сразу после захода Солнца. Именно поэтому подготовка имеет решающее значение: лучше заранее выбрать место на возвышении с открытым обзором на запад.

Ориентироваться помогут мобильные астрономические приложения с дополненной реальностью – они показывают точное положение планет в вашей локации, поэтому угадывать ничего не придется.

Какое приложение использовать? Одним из лучших решений будет Stellarium Mobile Plus. Программа имеет особенно исчерпывающую карту и базу данных, которые имеют все необходимое для тех, кто хочет узнать больше о ночном небе. Приложение имеет прекрасные визуальные эффекты и очень реалистичное изображение звезд.

Как увидеть Меркурий и Венеру?

При благоприятных условиях можно попробовать поймать Меркурий примерно на высоте 10 градусов над горизонтом – это примерно ширина кулака на вытянутой руке. Слева от него будет светить Венера, которая находится в сиянии закатного неба, объясняет Space.com.

Сатурн расположен менее чем в 10 градусах выше и левее Венеры. Все три планеты быстро опускаются за горизонт – примерно через час после захода Солнца они исчезают. Лучший момент для наблюдения – когда небо уже темнеет, но планеты еще не "нырнули" за горизонт.

Где искать Юпитер и Луну?

Пока закат украшают Венера, Меркурий и Сатурн, высоко на востоке сияет Юпитер. Под ним расположилась растущая Луна, которая своим отраженным светом частично "смывает" звезды созвездия Рака.

Реально ли увидеть Нептун и Уран?

Две другие планеты из этого небесного построения уже не так доступны для невооруженного глаза.

Ледяной гигант Нептун расположен примерно в двух градусах справа от Сатурна. Но он слишком тусклый, чтобы разглядеть его без оптики. В условиях темного неба телескоп с диаметром объектива не менее 200 мм способен показать его крошечный голубоватый диск.

Впрочем, низкое положение над горизонтом и близость к сиянию Солнца усложняют задачу, особенно 27 и 28 февраля. Важно убедиться, что Солнце полностью зашло за горизонт, прежде чем наводить телескоп в этом направлении.

Уран можно найти, "прочесывая" телескопом участок неба примерно на 5 градусов ниже звездного скопления Плеяды в созвездии Тельца, справа от характерной V-образной группы звезд. Новичкам опять же помогут мобильные приложения с функцией дополненной реальности, которые подсказывают расположение планет и созвездий в режиме реального времени.

Как парад планет выглядит на фото?

Британский фотограф ночного неба Josh Dury ранее на этой неделе зафиксировал длинную экспозицию "планетного парада" над югом Англии. Ему пришлось бороться с яркостью закатного неба и масштабом сцены, но результатом стало эффектное изображение сразу нескольких планет на одном кадре.



Парад планет 2026 года / Фото Josh Dury

Что именно будет видно из Украины?

Все планеты движутся вдоль эклиптики, поэтому их расположение почти одинаковое для наблюдателей в Европе, в том числе и в Украине. Лучшее время – сразу после захода Солнца.

В городах с сильным световым загрязнением (Киев, Львов, Харьков, Одесса) Меркурий и Сатурн будет сложнее заметить. Лучше выехать за город или найти возвышение с чистым горизонтом.

Почему это выравнивание считают редким?

Хотя планеты регулярно оказываются на одной линии вдоль эклиптики, возможность увидеть сразу шесть внеземных миров на небе в течение короткого промежутка времени случается нечасто. Особенно сложно поймать Меркурий и Нептун из-за их близости к Солнцу и слабой яркости.