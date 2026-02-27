Частину з цих планет можна буде побачити неозброєним оком, але для цього потрібні правильне місце, час і трохи удачі з погодними умовами, розповідає 24 Канал.

Де і коли шукати планети?

Основна частина "параду" розгортається низько над західним горизонтом одразу після заходу Сонця. Саме тому підготовка має вирішальне значення: краще заздалегідь обрати місце на підвищенні з відкритим оглядом на захід.

Орієнтуватися допоможуть мобільні астрономічні застосунки з доповненою реальністю – вони показують точне положення планет у вашій локації, тож вгадувати нічого не доведеться.

Який застосунок використати? Одним з найкращих рішень буде Stellarium Mobile Plus. Програма має особливо вичерпну карту та базу даних, які мають все необхідне для тих, хто хоче дізнатися більше про нічне небо. Застосунок має чудові візуальні ефекти та дуже реалістичне зображення зірок.

Як побачити Меркурій та Венеру?

За сприятливих умов можна спробувати впіймати Меркурій приблизно на висоті 10 градусів над горизонтом – це приблизно ширина кулака на витягнутій руці. Ліворуч від нього світитиме Венера, яка перебуває в сяйві призахідного неба, пояснює Space.com.

Сатурн розташований менш ніж за 10 градусів вище та лівіше від Венери. Усі три планети швидко опускаються за горизонт – приблизно через годину після заходу Сонця вони зникають. Найкращий момент для спостереження – коли небо вже темнішає, але планети ще не "пірнули" за обрій.

Де шукати Юпітер і Місяць?

Поки захід прикрашають Венера, Меркурій і Сатурн, високо на сході сяє Юпітер. Під ним розташувався зростаючий Місяць, який своїм відбитим світлом частково "змиває" зорі сузір'я Рака.

Чи реально побачити Нептун і Уран?

Дві інші планети з цього небесного шикування вже не такі доступні для неозброєного ока.

Крижаний гігант Нептун розташований приблизно за два градуси праворуч від Сатурна. Але він надто тьмяний, щоб розгледіти його без оптики. За умов темного неба телескоп із діаметром об'єктива не менше 200 мм здатен показати його крихітний блакитнуватий диск.

Втім, низьке положення над горизонтом і близькість до сяйва Сонця ускладнюють завдання, особливо 27 та 28 лютого. Важливо переконатися, що Сонце повністю зайшло за горизонт, перш ніж наводити телескоп у цьому напрямку.

Уран можна знайти, "прочісуючи" телескопом ділянку неба приблизно на 5 градусів нижче зоряного скупчення Плеяди у сузір’ї Тельця, праворуч від характерної V-подібної групи зір. Новачкам знову ж таки допоможуть мобільні застосунки з функцією доповненої реальності, які підказують розташування планет і сузір’їв у режимі реального часу.

Як парад планет виглядає на фото?

Британський фотограф нічного неба Josh Dury раніше цього тижня зафіксував довгу експозицію "планетного параду" над півднем Англії. Йому довелося боротися з яскравістю призахідного неба та масштабом сцени, але результатом стало ефектне зображення одразу кількох планет на одному кадрі.



Парад планет 2026 року / Фото Josh Dury

Що саме буде видно з України?

Усі планети рухаються вздовж екліптики, тому їхнє розташування майже однакове для спостерігачів у Європі, зокрема й в Україні. Найкращий час – одразу після заходу Сонця.

У містах із сильним світловим забрудненням (Київ, Львів, Харків, Одеса) Меркурій і Сатурн буде складніше помітити. Краще виїхати за місто або знайти підвищення з чистим обрієм.

Чому це вирівнювання вважають рідкісним?

Хоча планети регулярно опиняються на одній лінії вздовж екліптики, можливість побачити одразу шість позаземних світів на небі впродовж короткого проміжку часу трапляється нечасто. Особливо складно впіймати Меркурій і Нептун через їхню близькість до Сонця та слабку яскравість.