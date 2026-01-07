После падения гигантского астероида на территории современного полуострова Юкатан около 75% видов на Земле исчезли. Среди них традиционно называли и аммонитов – морских моллюсков со спиральными раковинами, родственных современным кальмарам и осьминогам. Их характерные окаменелости давно считали символом мелового периода, завершившегося вместе с динозаврами. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Phys.org.

Что показали окаменелости на рубеже эпох?

Впрочем, новая работа, опубликована в журнале Scientific Reports, предлагает другую картину. Команда под руководством профессора Марцина Махальского из Польской академии наук исследовала аммонитов, найденных в меловых отложениях Стевнс-Клинт в Дании. Эта 15-километровая прибрежная скала является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и четко демонстрирует геологический слой, соответствующий границе K–Pg.

В палеонтологии положение окаменелостей в породе имеет решающее значение. Они могут принадлежать времени образования слоя или быть так называемыми "зомби-фоссилиями", которые эродировали из более старых пород и повторно попали в более молодые отложения. Аммониты, найденные выше границы K–Pg, теоретически могли свидетельствовать об их существовании уже в данианском возрасте – самом первом этапе палеогена.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи применили микрофациальный анализ. С помощью микроскопов они сравнили осадок внутри раковин аммонитов с окружающими слоями пород. Оказалось, что ил в раковинах содержит большое количество спикул губок, характерных именно для данианских известняков. Зато почти не было мшанок, которые обычно встречаются в меловом меле, но редкие в палеогеновых отложениях.

Такое сочетание признаков свидетельствует, что аммониты не были повторно занесёнными останками, а действительно жили и плавали в морях уже после массового вымирания. Это означает, что они пережили начальный удар астероида и некоторое время существовали в измененной экосистеме.

Однако эти выводы порождают новые вопросы. Более ранние исследования предполагали, что отдельные популяции аммонитов могли сохраняться до 68 тысяч лет после катастрофы. Если сам астероид не стал для них мгновенно фатальным, то что именно в конце концов привело к их окончательному исчезновению?

Авторы исследования признают, что ответ на этот вопрос еще предстоит найти. По их словам, полученные результаты подтверждают выживание аммонитов в датский период и открывают новое направление для изучения причин, которые в конце концов положили конец существованию этих древних морских существ.