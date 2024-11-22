Первые детали

По словам представителей WhatsApp, эта функция будет доступна для пользователей Android и iOS "в течение ближайших недель" и автоматически создавать текстовую версию голосовых записей прямо под самим сообщения, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Verge.

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Функция будет чрезвычайно полезной для тех, кто ненавидит получать голосовые сообщения или по каким-то причинам не может их прослушать в момент получения – например, в транспорте или людном месте.

Главным преимуществом функции транскрибации в WhatsApp является то, что она абсолютно бесплатная, в отличие от Telegram, где вас попросят купить платную подписку, чтобы воспользоваться этой функцией.

Компания говорит, что распознавание происходит непосредственно на устройстве, поэтому "никто другой, даже WhatsApp, не сможет услышать или прочитать ваши личные сообщения", поскольку ничего не передается на серверы.



Распознавание речи в WhatsApp / Фото Meta

После запуска функция будет выключена по умолчанию. Ее можно будет включить, нажав на "Чаты" в настройках WhatsApp, а затем на "Транскрибация голосовых сообщений".

Поддержка языков зависит от того, какую ОС вы используете: английский, португальский, испанский и хинди сначала будут доступны для пользователей Android. iOS имеет гораздо более широкий выбор языков, но украинского среди них все равно нет. Компания пока не сообщает, будет ли увеличивать количество языков.