Перші деталі

За словами представників WhatsApp, ця функція буде доступна для користувачів Android та iOS "протягом найближчих тижнів" і автоматично створюватиме текстову версію голосових записів прямо під самим повідомлення, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Verge.

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Функція буде надзвичайно корисною для тих, хто ненавидить отримувати голосові повідомлення або з якихось причин не може їх прослухати в момент отримання – наприклад, у транспорті чи людному місці.

Головною перевагою функції транскрибації у WhatsApp є те, що вона абсолютно безкоштовна, на відміну від Telegram, де вас попросять купити платну підписку, щоб скористатися цією функцією.

Компанія каже, що розпізнавання відбувається безпосередньо на пристрої, тому "ніхто інший, навіть WhatsApp, не зможе почути або прочитати ваші особисті повідомлення", оскільки нічого не передається на сервери.



Розпізнавання мови у WhatsApp / Фото Meta

Після запуску функція буде вимкнена за замовчуванням. Її можна буде увімкнути, натиснувши на "Чати" в налаштуваннях WhatsApp, а потім на "Транскрибація голосових повідомлень".

Підтримка мов залежить від того, яку ОС ви використовуєте: англійська, португальська, іспанська та хінді спочатку будуть доступні для користувачів Android. iOS має набагато ширший вибір мов, але української серед них усе одно немає. Компанія наразі не повідомляє, чи буде збільшувати кількість мов.