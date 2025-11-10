Почему отложили запуск New Glenn?

Новый запуск ракеты New Glenn от Blue Origin должен был состояться с космодрома во Флориде. Его пришлось отложить сначала из-за неблагоприятных погодных условий, а затем из-за ряда технических трудностей, пишет 24 Канал со ссылкой на SpaceNews.

Первой задержкой стали ливни над стартовой площадкой, которые во Флориде часто меняются. Они заставили перенести старт почти на 20 минут.

Впоследствии добавились проблемы с системой обслуживания ракеты. Неисправность обнаружили уже во время финального предстартового опроса команды запуска.

Следующим запуск прервал круизный лайнер, который нарушил запретную зону в районе траектории ракеты. Такие ситуации редко случаются благодаря координации с береговой охраной, однако именно на этот раз это и произошло.

Когда уже казалось, что препятствия устранены, команда Blue Origin снова вынуждена была объявить о паузе. На этот раз официальной причиной стало нарушенное "правило кучевых облаков". Большие кучевые облака на траектории полета несут риск удара молнии, что является критичным для ракетного запуска.



New Glenn на стартовой площадке / Фото Blue Origin

Запуск NG-2 имеет особое значение для Blue Origin. Это первая коммерческая миссия New Glenn и еще одна попытка осуществить посадку бустера на автономный корабль Jacklyn в море, чтобы не отставать в этом от SpaceX. На борту ракеты находится две полезных нагрузки: аппарат NASA ESCAPADE для исследования Марса и технологический демонстратор Viasat, важный для следующих космических проектов агентства.

Предыдущая попытка запуска New Glenn, которая состоялась в начале года, также закончилась не совсем успешно – тогда бустер ракеты разрушился при посадке. На этот раз компания делает ставку не только на удачный старт, но и на демонстрацию преимуществ повторного использования ракеты, что должно повысить ее конкурентоспособность.

Что теперь?

Новую дату запуска Blue Origin пообещала объявить отдельно, но пока планирует следующую попытку уже 12 ноября с запусковым окном с 14:50 до 16:17 по местному времени, пишет TechCrunch. В то же время команда сотрудничает с правительством США, чтобы избежать дополнительных проблем, вызванных шатдауном.