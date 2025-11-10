Чому відклали запуск New Glenn?

Новий запуск ракети New Glenn від Blue Origin мав відбутися з космодрому у Флориді. Його довелося відкласти спочатку через несприятливі погодні умови, а потім через низку технічних труднощів, пише 24 Канал з посиланням на SpaceNews.

Першою затримкою стали зливи над стартовим майданчиком, які у Флориді часто змінюються. Вони змусили перенести старт майже на 20 хвилин.

Згодом додалися проблеми з системою обслуговування ракети. Несправність виявили вже під час фінального передстартового опитування команди запуску.

Наступним запуск перервав круїзний лайнер, який порушив заборонену зону у районі траєкторії ракети. Такі ситуації рідко трапляються завдяки координації з береговою охороною, однак саме цього разу це й відбулося.

Коли вже здавалося, що перешкоди усунуті, команда Blue Origin знову змушена була оголосити про паузу. Цього разу офіційною причиною стало порушене "правило купчастих хмар". Великі купчасті хмари на траєкторії польоту несуть ризик удару блискавки, що є критичним для ракетного запуску.



New Glenn на стартовому майданчику / Фото Blue Origin

Запуск NG-2 має особливе значення для Blue Origin. Це перша комерційна місія New Glenn і ще одна спроба здійснити посадку бустера на автономний корабель Jacklyn у морі, щоб не відставати в цьому від SpaceX. На борту ракети перебуває два корисних навантаження: апарат NASA ESCAPADE для дослідження Марса та технологічний демонстратор Viasat, важливий для наступних космічних проектів агенції.​

Попередня спроба запуску New Glenn, яка відбулася на початку року, також закінчилася не зовсім успішно – тоді бустер ракети зруйнувався при посадці. Цього разу компанія робить ставку не тільки на вдалий старт, а й на демонстрацію переваг повторного використання ракети, що має підвищити її конкурентоспроможність.

Що тепер?

Нову дату запуску Blue Origin пообіцяла оголосити окремо, але наразі планує наступну спробу вже 12 листопада з запусковим вікном з 14:50 до 16:17 за місцевим часом, пише TechCrunch. Водночас команда співпрацює з урядом США, аби уникнути додаткових проблем, спричинених шатдауном.​