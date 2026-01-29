Почему лед на озере стал зеленым?

Необычный цвет льда появился на озере Липно из-за массового скопления цианобактерий в верхних слоях воды. Исследование провели гидробиологи из Биологического центра Чешской академии наук, которые отобрали пробы воды и задокументировали явление с берега и с помощью аэрофотосъемки, пишет Phys.org.

Микроскопический анализ подтвердил, что ответственным организмом стала распространенная цианобактерия Woronichinia naegeliana. В теплое время года именно она доминирует в водоеме летом и осенью. Ее активный рост напрямую связан с избытком питательных веществ в воде, прежде всего фосфора, который попадает в водоем в результате человеческой деятельности.



Зеленый лед на озере Липно, вызван цианобактериями / Фото Petr Znachor, BC CAS

Для большинства чешских водохранилищ характерно постепенное исчезновение цианобактерий уже с наступлением осени, обычно до конца сентября. Липно давно выбивается из этого правила. Многолетние наблюдения показывают, что здесь цианобактерии часто доминируют до ноября и могут сохраняться в меньших количествах даже в декабре и январе.

Осенью 2025 года биомасса цианобактерий оставалась у поверхности воды необычно долго – до момента замерзания водохранилища. Ученые связывают это с сочетанием нескольких факторов: длительной безветренной погоды, слабого перемешивания воды и большого количества солнечных дней. Под тонким и местами очень прозрачным льдом цианобактерии образовали яркие зеленые пятна, хорошо заметны невооруженным глазом.



Выразительнее всего явление проявилось во время кратковременного потепления накануне Рождества. После повторного замерзания сформировались так называемые "глаза цианобактерий" – участки прозрачного льда над темными скоплениями микроорганизмов. Они возникают из-за разницы в поглощении солнечного излучения. Явление сохранялось до конца года и, вероятно, исчезло после недавних обильных снегопадов, которые резко уменьшили проникновение света под лед.

По словам гидробиолога Петра Знахора, зеленый лед хорошо вписывается в долгосрочные изменения, наблюдаемые на Липно из-за эвтрофикации и климатического потепления. Это сигнал о том, что экологические сдвиги все чаще выходят за пределы традиционного летнего сезона.



Появление цианобактерий подо льдом остается крайне редким в мировой практике и задокументировано лишь в единичных случаях. Наблюдения на озере Липно пока считаются одними из самых подробно описанных и демонстрируют, что даже хорошо известные виды могут вести себя нетипично при определенных условиях.