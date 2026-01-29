Чому лід на озері став зеленим?

Незвичний колір льоду з’явився на озері Ліпно через масове скупчення ціанобактерій у верхніх шарах води. Дослідження провели гідробіологи з Біологічного центру Чеської академії наук, які відібрали проби води й задокументували явище з берега та за допомогою аерофотозйомки, пише Phys.org.

Мікроскопічний аналіз підтвердив, що відповідальним організмом стала поширена ціанобактерія Woronichinia naegeliana. У теплу пору року саме вона домінує у водоймі влітку та восени. Її активне зростання напряму пов’язане з надлишком поживних речовин у воді, насамперед фосфору, який потрапляє у водойму внаслідок людської діяльності.



Зелений лід на озері Ліпно, спричинений ціанобактеріями / Фото Petr Znachor, BC CAS

Для більшості чеських водосховищ характерно поступове зникнення ціанобактерій уже з настанням осені, зазвичай до кінця вересня. Ліпно давно вибивається з цього правила. Багаторічні спостереження показують, що тут ціанобактерії часто домінують до листопада і можуть зберігатися в менших кількостях навіть у грудні та січні.

Восени 2025 року біомаса ціанобактерій залишалася біля поверхні води незвично довго – аж до моменту замерзання водосховища. Науковці пов’язують це з поєднанням кількох чинників: тривалої безвітряної погоди, слабкого перемішування води та великої кількості сонячних днів. Під тонким і місцями дуже прозорим льодом ціанобактерії утворили яскраві зелені плями, добре помітні неозброєним оком.



Зелений лід на озері Ліпно, спричинений ціанобактеріями / Фото Petr Znachor, BC CAS

Найвиразніше явище проявилося під час короткочасного потепління напередодні Різдва. Після повторного замерзання сформувалися так звані "очі ціанобактерій" – ділянки прозорого льоду над темними скупченнями мікроорганізмів. Вони виникають через різницю в поглинанні сонячного випромінювання. Явище зберігалося до кінця року і, ймовірно, зникло після нещодавніх рясних снігопадів, які різко зменшили проникнення світла під лід.

За словами гідробіолога Петра Знахора, зелений лід добре вписується у довгострокові зміни, що спостерігаються на Ліпно через евтрофікацію та кліматичне потепління. Це сигнал про те, що екологічні зрушення дедалі частіше виходять за межі традиційного літнього сезону.



Зелений лід на озері Ліпно, спричинений ціанобактеріями / Фото Petr Znachor, BC CAS



Зелений лід на озері Ліпно, спричинений ціанобактеріями / Фото Petr Znachor, BC CAS

Поява ціанобактерій під льодом залишається вкрай рідкісною у світовій практиці й задокументована лише в поодиноких випадках. Спостереження на озері Ліпно наразі вважаються одними з найдетальніше описаних і демонструють, що навіть добре відомі види можуть поводитися нетипово за певних умов.