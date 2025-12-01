Мишель Джусино, доцент кафедры лесной патологии Университета Флориды, предупреждает: то, что выглядит как невинный гриб на бревне, на самом деле является агрессивным конкурентом, рассказывает 24 Канал со ссылкой на SciTchDaily.

Почему стремительное распространение вешенки пугает ученых?

Золотистая вешенка меняет грибное сообщество леса, снижая биоразнообразие. Это подтверждается полевым исследованием в Висконсине, которое показало, что на мертвых вязах, захваченных этим видом, растет значительно меньше других грибов. Более того, виды, выжившие рядом с захватчиком, отличались от тех, населявших "чистые" деревья. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

Масштабы проблемы впечатляют: за последнее десятилетие золотистую вешенку зафиксировали в более чем 25 штатах США, включая Техас, Северную Каролину и Луизиану.

Если в 2016 году гриб встречался в дикой природе только в пяти штатах, то сегодня он присутствует почти везде к востоку от реки Миссисипи. Исследователи называют этот процесс "медленным, но ужасным маршем на юг".

Основная угроза заключается в том, что даже съедобные и красивые грибы могут быть опасными для дикой природы. Дело в том, что вытеснение местных видов угрожает генетическому разнообразию, которое необходимо лесам для адаптации к изменениям климата.

Как именно это меняет жизнь леса?

Исследование Мишель Джусино и ее команды выявило, что золотистая вешенка действует как агрессивный колонизатор, который кардинально перестраивает микромир мертвой древесины. Ученые сравнили образцы мертвых вязов, колонизированных этим видом, с "чистыми" деревьями, и благодаря современным методам ДНК-анализа выяснили, что деревья, захваченные "чужаком", становятся непригодными для жизни большинства других организмов.

Последствия такой биологической экспансии выходят далеко за пределы простой конкуренции за место на бревне.

Резкое падение биоразнообразия . Там, где поселяется золотистая вешенка, количество других видов грибов критически уменьшается, а уникальные местные организмы, которые имеют важное экологическое или даже лекарственное значение, просто исчезают.

. Там, где поселяется золотистая вешенка, количество других видов грибов критически уменьшается, а уникальные местные организмы, которые имеют важное экологическое или даже лекарственное значение, просто исчезают. Нарушение глобальных процессов . Изменение видового состава грибов непосредственно влияет на скорость и качество разложения древесины, что потенциально нарушает естественные циклы круговорота углерода в экосистеме.

. Изменение видового состава грибов непосредственно влияет на скорость и качество разложения древесины, что потенциально нарушает естественные циклы круговорота углерода в экосистеме. Потеря адаптивности лесов. Вытеснение родных видов снижает генетическое разнообразие, которое является критически важным для того, чтобы леса могли приспосабливаться к изменениям климата.

Ученые отмечают, что микробные вторжения часто остаются "невидимыми" для защитников природы по сравнению с инвазивными растениями или животными. Однако именно грибы и бактерии способны тихо, но в корне изменить фундамент экосистемы, если вовремя не обратить внимание на проблему.