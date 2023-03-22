З його допомогою можна взяти будь-який фільм чи короткий ролик і простим рухом мишки замінити акторів у ньому на довільних істот – роботів, прибульців, казкових персонажів. Вони рухатимуться точно як оригінали (включно з мімікою), у кадрі буде те саме освітлення та інші деталі.

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Що відомо

Платформа Wonder Studio використовує лише одну камеру для аналізу зображення, але при цьому може створювати його повний аналог, з усіма тінями та іншими оптичними ефектами. У теорії, в кадр можна додати будь-якого персонажа, але спочатку його потрібно намалювати, а набір готових моделей за замовчуванням вельми обмежений. Але в цьому й задум: розробники хочуть, щоб художники віддали ШІ рутинну роботу з впровадження персонажа, але вигадуватимуть та малюватимуть його самі.

Як запевняють у Wonder Dynamics, вони не забирають роботу у художників – навпаки, полегшують їхню долю. Наразі в кінематографі майже нічого не знімається з натури, більша частина картинки на екрані створюється за допомогою комп'ютерної графіки. Через це всі VFX-студії завалені замовленнями на роки вперед, і тим, у кого немає значного бюджету та величезної команди, скористатися їхніми послугами проблематично. Застосування ШІ дасть змогу розвантажити художників і вивільнити ресурси для нових проєктів.

Ось, як це працює: відео