Скільки даних генерував інтернет у 2023 році
Це 11-й щорічний звіт під назвою "Дані ніколи не сплять" (Data Never Sleeps). Цього року аналітики доповнили свої категорії штучним інтелектом. Через стрімкий розвиток нейромереж, до переліку включили ChatGPT, який отримує майже 7 000 запитів за хвилину.
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У списку також присутні всі основні світові соцмережі та месенджери, але в топі, як і раніше, розваги. Наприклад, якщо зібрати всіх користувачів стримінгових сервісів у момент перегляду, то хвилина часу дорівнюватиме 43-м рокам контенту. Ось ще кілька цікавих даних, зібраних дослідниками:
За одну хвилину:
- Відправляється 360 тисяч твітів у соцмережі X.
- Здійснюється 6,3 мільйона запитів у Google.
- Відправляється 41,6 мільйона повідомлень у Whats App.
- Здійснюється 30 DDoS-атак.
- В Instagram публікується 694 тисяч коротких відео Reels.
- 3720 людей завантажують нову соцмережу від Meta під назвою Threads.
- Користувачі дивляться 48 тисяч годин контенту на Twich.
- Надсилають 241 мільйон електронних листів.
- Люди витрачають 25,1 мільйона годин на пошук інформації в глобальному інтернеті.
- 4 мільйони лайків з'являється під постами на Facebook.
- 6944 запитів відправляються в ChatGPT.
- 455 тисяч доларів витрачаються на покупки на сайті Amazon.
- 102 мегабайти даних створює середньостатистичний користувач інтернету.
- 69,4 тисячі користувачів одночасно слухають пісні Тейлор Свіфт.
- 747 помешкань резервують користувачі сервісу Airbnb.
Життя інтернету за 1 хвилину / Фото DOMO