Скільки даних генерував інтернет у 2023 році

Це 11-й щорічний звіт під назвою "Дані ніколи не сплять" (Data Never Sleeps). Цього року аналітики доповнили свої категорії штучним інтелектом. Через стрімкий розвиток нейромереж, до переліку включили ChatGPT, який отримує майже 7 000 запитів за хвилину.

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У списку також присутні всі основні світові соцмережі та месенджери, але в топі, як і раніше, розваги. Наприклад, якщо зібрати всіх користувачів стримінгових сервісів у момент перегляду, то хвилина часу дорівнюватиме 43-м рокам контенту. Ось ще кілька цікавих даних, зібраних дослідниками:

За одну хвилину:

Відправляється 360 тисяч твітів у соцмережі X.

Здійснюється 6,3 мільйона запитів у Google.

Відправляється 41,6 мільйона повідомлень у Whats App.

Здійснюється 30 DDoS-атак.

В Instagram публікується 694 тисяч коротких відео Reels.

3720 людей завантажують нову соцмережу від Meta під назвою Threads.

Користувачі дивляться 48 тисяч годин контенту на Twich.

Надсилають 241 мільйон електронних листів.

Люди витрачають 25,1 мільйона годин на пошук інформації в глобальному інтернеті.

4 мільйони лайків з'являється під постами на Facebook.

6944 запитів відправляються в ChatGPT.

455 тисяч доларів витрачаються на покупки на сайті Amazon.

102 мегабайти даних створює середньостатистичний користувач інтернету.

69,4 тисячі користувачів одночасно слухають пісні Тейлор Свіфт.

747 помешкань резервують користувачі сервісу Airbnb.



Життя інтернету за 1 хвилину / Фото DOMO

Також повідомляється, що з 2013 по 2023 рік, кількість інтернет-користувачів зросла з 2,1 до 5,3 мільярда.