Місія SpaceX під назвою "Starlink 6-1" доставить 21 такий супутник на низьку навколоземну орбіту. Загалом за поточною ліцензією компанія може вивести в космос до 7500 пристроїв. Однак для повноцінної роботи їх буде потрібно значно більше.

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Що відомо

SpaceX уже побудувала і доставила десятки повнорозмірних супутників Starlink V2 на базу Starbase в Техасі. Модель Mini має дещо інші характеристики.

Раніше повідомлялося, що кожен супутник Starlink V2 Mini матиме дві масивні сонячні батареї площею 52,5 квадратного метра і "розмах крил" близько 30 метрів .

. Ранні дані свідчили, що вони важитимуть від 1,25 до 2 тонн кожен, і забезпечуватимуть майже в 10 разів більшу пропускну спроможність, ніж супутники V1.5.

Однак знаючи, що Falcon 9 нестиме 21 супутник V2 Mini і що поточний рекорд корисного навантаження ракети становить 17,4 тонни, джерело робить висновок, що кожен супутник V2 Mini, імовірно, важить не більше 830 кілограмів .

. Спочатку їх планували запускати за допомогою Starship, проте старт величезної ракети багато разів відкладався, тому SpaceX розробила полегшений варіант нового супутника, який зберіг початкові характеристики.



Starlink V2 Mini / Фото SpaceX

Що ще більш важливо, SpaceX повідомила, що кожен супутник Starlink V2 Mini матиме потужніші антени та доступ до нового набору частот. Попри те, що кількість супутників, які Falcon 9 може вивести на орбіту, скоротилася майже втричі, 21 супутник V2 Mini додадуть приблизно на 50 відсотків більше пропускної здатності, ніж 57 супутників V1.5.