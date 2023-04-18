Пристрій під назвою NEStroyer виглядає як аналог старої 8-бітної ігрової приставки – інженер не змінював зовнішній вигляд корпусу. Однак у відсіку для картриджів ховається справжня дискова пила.

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Для чого це все

Деякі внутрішні деталі, які Electrosync додав роботу, надруковані на 3Dпринтері. У ролику показано весь процес проєктування, створення та випробувань.

NEStroyer попереджає про свою небезпеку червоними елементами дизайну. Це повноцінний робот, який може пересуватись на колесах і "полювати" на різні предмети за допомогою своєї пилки. Вона легко ріже овочі, пластик і тонкий метал, тому пальці геймерів у небезпеці. Необізнана людина запросто може отримати травму під час контакту з NEStroyer.

Однак цей пристрій, на щастя, призначений не для полювання за людьми. Судячи з ролика, він братиме участь у боях роботів. Такі бої досить популярні серед інженерів-ентузіастів по всьому світу. Вони конструюють невеликі машини, які потім сходяться у двобої на спеціальній арені. Таким пристроям дають різноманітну зброю для знищення противника.

У відео автор показує випробування пилки на пивній банці, кавунах і картриджі для самої Nintendo. Вона залишає помітні сліди, хоч і не може зануритися глибоко через своє розташування – пилка виступає за корпус усього на 2-3 сантиметри.

Робот NEStroyer: відео