Опублікована NASA фотографія дає уявлення про відносно стабільний стан UGC 11860, оскільки вона, здається, "спокійно пливе" у космічному просторі. А проте, NASA повідомляє, що галактика зазнала неймовірно потужного зоряного вибуху в недавньому минулому.

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Наднові

Коли масивна зірка досягає кінця свого життя, це завершується визначною подією, відомою як наднова. Цей вибух робить зорю надзвичайно яскравою і викидає величезну кількість речовини в навколишній космос, утворюючи обширні оболонки з газу і пилу. Ці залишки дають цінну інформацію про наслідки нещодавнього вибуху.

NASA зазначає, що енергетичні процеси всередині наднової відповідальні за створення різних хімічних елементів, від кремнію до нікелю. Отже, вивчення таких явищ допомагає вченим зрозуміти походження багатьох хімічних елементів, знайдених на Землі.

Старі нові дані

Хоча спостереження за UGC 11860 були вперше проведені в 2014 році за допомогою ширококутної камери Габбла, NASA лише нещодавно зробило зображення доступним для громадськості. Дані, отримані за допомогою спостережень Габбла, дозволили астрономам ретельно проаналізувати наслідки зоряного вибуху і залишки наднової, що залишилися в галактиці.



Галактика UGC 11860 / Фото ESA/Hubble та NASA, A. Filippenko, J. D. Lyman