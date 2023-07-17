Активність падає

Судячи з усього, перший захват новою соцмережею минув і всі, хто не бачить у ній сенсу й не розуміє, для чого вона потрібна, поступово йдуть. Не останню роль у цьому, ймовірно, зіграла цензура, анітрохи не менша, ніж в інших проєктах Марка Цукерберга.

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Дані Sensor Tower свідчать, що у вівторок і середу щоденна активність користувачів знизилася на 20% порівняно з суботою, а час, проведений на платформі, скоротився на 50% з 20 хвилин до 10 хвилин .

. Дані Similarweb малюють не менш похмуру картину: щоденна активність користувачів знизилася на 25% з піку 7 липня до понеділка, а час, проведений у додатку, скоротився на 60% – з 20 хвилин до 8 хвилин.

Зазначимо, що Threads усе ще не доступний в ЄС через регуляторні проблеми. Як виявилось, компанія блокує доступ для європейців навіть з VPN: з ним, як стверджують користувачі, сповіщення, контент і профілі не завантажуються належним чином.

Meta намагається подати Threads як аполітичне "дружнє місце". Глава компанії Адам Моссері наголошував, що соцмережа не буде просувати в стрічках політику, новини та інший подібний контент. Ба більше, деякі користувачі вже встигли отримати бани за свої публікації. Це робить сервіс дещо прісним і, як оцінюють деякі ЗМІ, "ванільним". У перші ж дні його окупували численні бренди, які використовували б нове місце для реклами. А з огляду на відсутність придатної до використання стрічки новин, це не могло не відлякати користувачів.

Представник Meta повідомив Gizmodo в електронному листі: "Хоча це лише перші дні, ми радіємо початковому успіху Threads, який перевершив наші очікування. Ми запустили додаток трохи більше тижня тому, і зараз наша увага зосереджена на забезпеченні стабільної роботи, впровадженні нових функцій і подальшому поліпшенні користувацького досвіду в найближчі місяці".