Як відомо, цьогорічну премію з фізики присудили відразу трьом ученим. Одним із них є уродженець міста Мор, Угорщина, який зараз живе в Німеччині. Його звуть Ференц Крауш.

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Що відомо

Згідно з офіційним повідомленням про присудження Нобелівської премії з фізики 2023 року, лауреати отримали нагороду за "експериментальні методи генерації аттосекундних світлових імпульсів для вивчення динаміки електронів у речовині". Їхнє відкриття використовується в багатьох галузях, включаючи медицину та лазерні випробування.

Крауш виступив з коротким інтерв'ю на радіо Deutschlandfunk, де подякував колегам за надану йому честь і повідомив, що не збирається забирати премію собі. Річ у тім, що вчений є засновником асоціації SCIENCE 4 PEOPLE, яка сьогодні допомагає постраждалим від російської агресії українцям.

Відповідне повідомлення також з'явилось на X:

"Лауреат Нобелівської премії з фізики пожертвує гроші Україні. Цьогорічний лауреат Нобелівської премії з фізики, директор Інституту квантової оптики імені Макса Планка Крауш, оголосив [редакції журналу] Wissenschaft, що він пожертвує гроші на Science4People. Асоціація відновлює, наприклад, школи в Україні. #StandWithUkraine"

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Згідно з наявними даними, S4P підтримає проєкти у місцевих громадах в Україні. Серед них неназвані нагальні потреби. Раніше коаліція вчених уже допомогла близько 30 дітям, які втратили свої домівки.