З незрозумілих причин розробники пропустили останню бету, у якій ми повинні були дізнатися про кілька остаточних нововведень. Але тепер можемо підсумувати, яким у результаті вийшов Android 14. 24 Канал зібрав усе найголовніше в одному списку.

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Android 14: що нового

Оновлення вже доступне всім користувачам пристроїв Google Pixel, починаючи з Pixel 4a 5G й закінчуючи Pixel Tablet, Pixel Fold. Pixel 8, Pixel 8 Pro постачатимуть з новою ОС прямо з коробки. Встановити його можна через меню налаштувань.

Попри кілька значущих нововведень, загалом новий Android не є чимось проривним. Як і торік, здебільшого це злегка доповнена й удосконалена версія, котра концентрується на змінах у дизайні.

Список оновлень починається на екрані блокування з можливістю вибору восьми нових стилів годинника. Більшість із них – це дворядковий годинник, виконаний різними шрифтами, але також є варіанти з розкиданими по всьому екрану елементами. Також уперше з'явилася можливість налаштувати два нижні ярлики: Камера, Не турбувати, Ліхтарик, Додому, Вимкнути звук, Сканер QR-коду, Відеокамера, Гаманець або ж не встановлювати нічого, якщо ви віддаєте перевагу повному мінімалізму. Крім того, щоб активувати ярлик, тепер вам потрібно торкнутися й утримувати його, а не тягнути.



Налаштування годинника та кнопок швидкого доступу / Скриншоти 9to5google

Також:

Внесено зміни в дизайні різних дрібних елементів – іконок, кнопок, вікон.

Серед доступних для оформлення системи кольорів Material You з'явилася монохромна тема , яка приводить всі елементи у єдиний чорно-білий стиль.

, яка приводить всі елементи у єдиний чорно-білий стиль. Вікно налаштування гучності тепер включає розділені повзунки регулювання гучності дзвінка і повідомлень.



Розділені повзунки звуків / Скриншоти 9to5google

Користувачі можуть затисненням пальця переносити фото в інші додатки, а також працювати з фотографіями у форматі Ultra HDR.

Є нові функції конфіденційності, зокрема можливість використовувати шестизначні PIN-коди й отримувати попереджувальні повідомлення про передачу тим чи іншим додатком даних про місцезнаходження третім особам.

Також тепер можна обрати, чи бажаєте ви підтверджувати введений PIN, чи системі варто приймати його автоматично.

Автоматична кастомізація та персоналізація шпалер з використанням штучного інтелекту . Користувач може ввести будь-яку фразу, і на підставі неї смартфон створить зображення, яке можна буде відразу встановити як фон. Щоб отримати максимально точний результат, потрібно коротко описати колір, матеріал і структуру — ОС запропонує кілька варіацій картинок у відповідь на запит.

. Користувач може ввести будь-яку фразу, і на підставі неї смартфон створить зображення, яке можна буде відразу встановити як фон. Щоб отримати максимально точний результат, потрібно коротко описати колір, матеріал і структуру — ОС запропонує кілька варіацій картинок у відповідь на запит. Детальна інформація про дозволи, надані додатку, з можливістю відібрати будь-який з них.

Утиліта Health Connect, у якій зібрана інформація з додатків для здоров'я та фітнесу.

Підтримка збільшення області на екрані жестом у різних додатках, з налаштуванням рівня зумування.

Застосунок Google Clock тепер отримав відображення погоди.

Сторінка оновлень ОС отримала новий дизайн.

Під час затискання іконки програми на розблокованому робочому столі анімація появи контекстного меню стала швидшою, а саме меню тепер згруповані у дві секції: у перші відображаються функції, які є спільними для всіх застосунків (інформація про програму, зупинка роботи, віджети, розділення на два екрани та інше), а в іншому індивідуальні опції, обрані розробниками самої програми.



Нове контекстне меню програм і екран налаштувань екранів блокування та робочого столу / Скриншоти 9to5google

Перероблено меню налаштувань екрана блокування та робочого столу.

Медіаплеєр майже не змінився, але натискання на будь-яку кнопку викликає хвилю, що випромінюється назовні.

Оновлений екран "Поділитися".

Ви також отримуєте ледь помітний ефект лавової лампи, коли щось грає.

Нові значки на верхній панелі статусу. Наприклад, коли ви почнете заряджання, відсоток заряду акумулятора буде виділено у верхньому правому куті.

Сповіщення тепер можуть супроводжуватися спалахом ліхтарика.

Сповіщення можуть забарвлювати екран в один з 13 передустановлених кольорів.



Сповіщення тепер можуть супроводжуватися спалахом або кольорами / Фото Скриншоти 9to5google

Перероблено жест "Назад". Якщо у вас увімкнене жестове управління, тепер при проведенні зліва направо ви побачите нову стрілку, яка анімується, наче рухлива крапля, а відкритий застосунок трохи зменшиться, щоб показати вам на фоні застосунок/сторінку/головний екран, на який ви повернетесь.



Зміни у жесті "Назад" / Скриншоти 9to5google

Тепер Google пропонує нові функції для бізнес-клієнтів і підприємств, як-от оновлення робочого профілю. Функція робочого профілю Android допомагає розділяти особисті та корпоративні дані. На Android 14 ви можете перемикатися між особистим і робочим профілями в додатках Google, провівши вбік зображення профілю, яке з’являється у верхньому правому куті. Проведення пальця вгору/вниз сьогодні вже дозволяє перемикатися між усіма обліковими записами, у які ви ввійшли.

Короткий ролик з демонстрацією деяких функцій Android 14: відео

Багато нових функцій будуть постачатися виключно на Pixel 8 і 8 Pro, а деякі поширюватимуться з затримкою.

Крім того, фінальне оновлення принесло виправлення 26 проблем безпеки. Уразливості варіюються від високої до критичної.