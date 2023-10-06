З незрозумілих причин розробники пропустили останню бету, у якій ми повинні були дізнатися про кілька остаточних нововведень. Але тепер можемо підсумувати, яким у результаті вийшов Android 14. 24 Канал зібрав усе найголовніше в одному списку.
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Android 14: що нового
Оновлення вже доступне всім користувачам пристроїв Google Pixel, починаючи з Pixel 4a 5G й закінчуючи Pixel Tablet, Pixel Fold. Pixel 8, Pixel 8 Pro постачатимуть з новою ОС прямо з коробки. Встановити його можна через меню налаштувань.
Попри кілька значущих нововведень, загалом новий Android не є чимось проривним. Як і торік, здебільшого це злегка доповнена й удосконалена версія, котра концентрується на змінах у дизайні.
Список оновлень починається на екрані блокування з можливістю вибору восьми нових стилів годинника. Більшість із них – це дворядковий годинник, виконаний різними шрифтами, але також є варіанти з розкиданими по всьому екрану елементами. Також уперше з'явилася можливість налаштувати два нижні ярлики: Камера, Не турбувати, Ліхтарик, Додому, Вимкнути звук, Сканер QR-коду, Відеокамера, Гаманець або ж не встановлювати нічого, якщо ви віддаєте перевагу повному мінімалізму. Крім того, щоб активувати ярлик, тепер вам потрібно торкнутися й утримувати його, а не тягнути.
Налаштування годинника та кнопок швидкого доступу / Скриншоти 9to5google
Також:
- Внесено зміни в дизайні різних дрібних елементів – іконок, кнопок, вікон.
- Серед доступних для оформлення системи кольорів Material You з'явилася монохромна тема, яка приводить всі елементи у єдиний чорно-білий стиль.
- Вікно налаштування гучності тепер включає розділені повзунки регулювання гучності дзвінка і повідомлень.
Розділені повзунки звуків / Скриншоти 9to5google
- Користувачі можуть затисненням пальця переносити фото в інші додатки, а також працювати з фотографіями у форматі Ultra HDR.
- Є нові функції конфіденційності, зокрема можливість використовувати шестизначні PIN-коди й отримувати попереджувальні повідомлення про передачу тим чи іншим додатком даних про місцезнаходження третім особам.
- Також тепер можна обрати, чи бажаєте ви підтверджувати введений PIN, чи системі варто приймати його автоматично.
- Автоматична кастомізація та персоналізація шпалер з використанням штучного інтелекту. Користувач може ввести будь-яку фразу, і на підставі неї смартфон створить зображення, яке можна буде відразу встановити як фон. Щоб отримати максимально точний результат, потрібно коротко описати колір, матеріал і структуру — ОС запропонує кілька варіацій картинок у відповідь на запит.
- Детальна інформація про дозволи, надані додатку, з можливістю відібрати будь-який з них.
- Утиліта Health Connect, у якій зібрана інформація з додатків для здоров'я та фітнесу.
- Підтримка збільшення області на екрані жестом у різних додатках, з налаштуванням рівня зумування.
- Застосунок Google Clock тепер отримав відображення погоди.
- Сторінка оновлень ОС отримала новий дизайн.
- Під час затискання іконки програми на розблокованому робочому столі анімація появи контекстного меню стала швидшою, а саме меню тепер згруповані у дві секції: у перші відображаються функції, які є спільними для всіх застосунків (інформація про програму, зупинка роботи, віджети, розділення на два екрани та інше), а в іншому індивідуальні опції, обрані розробниками самої програми.
Нове контекстне меню програм і екран налаштувань екранів блокування та робочого столу / Скриншоти 9to5google
- Перероблено меню налаштувань екрана блокування та робочого столу.
- Медіаплеєр майже не змінився, але натискання на будь-яку кнопку викликає хвилю, що випромінюється назовні.
- Оновлений екран "Поділитися".
- Ви також отримуєте ледь помітний ефект лавової лампи, коли щось грає.
- Нові значки на верхній панелі статусу. Наприклад, коли ви почнете заряджання, відсоток заряду акумулятора буде виділено у верхньому правому куті.
- Сповіщення тепер можуть супроводжуватися спалахом ліхтарика.
- Сповіщення можуть забарвлювати екран в один з 13 передустановлених кольорів.
Сповіщення тепер можуть супроводжуватися спалахом або кольорами / Фото Скриншоти 9to5google
- Перероблено жест "Назад". Якщо у вас увімкнене жестове управління, тепер при проведенні зліва направо ви побачите нову стрілку, яка анімується, наче рухлива крапля, а відкритий застосунок трохи зменшиться, щоб показати вам на фоні застосунок/сторінку/головний екран, на який ви повернетесь.
Зміни у жесті "Назад" / Скриншоти 9to5google
- Тепер Google пропонує нові функції для бізнес-клієнтів і підприємств, як-от оновлення робочого профілю. Функція робочого профілю Android допомагає розділяти особисті та корпоративні дані. На Android 14 ви можете перемикатися між особистим і робочим профілями в додатках Google, провівши вбік зображення профілю, яке з’являється у верхньому правому куті. Проведення пальця вгору/вниз сьогодні вже дозволяє перемикатися між усіма обліковими записами, у які ви ввійшли.
Короткий ролик з демонстрацією деяких функцій Android 14: відео
Багато нових функцій будуть постачатися виключно на Pixel 8 і 8 Pro, а деякі поширюватимуться з затримкою.
Крім того, фінальне оновлення принесло виправлення 26 проблем безпеки. Уразливості варіюються від високої до критичної.