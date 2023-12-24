Про що ці трактати

Документи були отримані університетом у 2008 році. Деякі з табличок вже пробували розшифрувати раніше. Бамбукові пластинки датуються періодом Войовничих царств — тобто, з V століття до нашої ери до 221 року до нашої ери. Інші настільки ранні варіанти цих п'яти документів не відомі.

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Особливий інтерес становлять два трактати, зшиті разом. Їхня назва приблизно перекладається як "Ритуали трапези для чиновників". Вони описують специфічний етикет під час банкету й призначені для опису прийомів у верхніх чинів, котрі служили в царствах, на які була розділена територія майбутнього Китаю. Ці документи передбачають особливі правила поведінки як для самого чиновника, так і для його домочадців і гостей. Ритуали перегукуються з відомими трактатами новішого часу.

В університеті зазначили, що це перша знахідка ритуальних книг епохи до утворення імперії Цинь у 221 році до нашої ери у Бамбуковій книзі Войовничих царств. Вона не тільки відтворює первісний зовнішній вигляд ритуальних книг, а й відображає деякі особливості харчових ритуалів Чу, стародавньої даоської практики, що стосується трапези.

Ще два документи містять важливу інформацію для вивчення теоретичної системи музики Китаю в доциньську епоху.

Перший – "Схема п'яти звуків" , яка заснована на даоській філософії п'яти елементів. В основі схеми, відповідно, лежить п'ятикутна зірка, і через неї пояснюється правило генерації п'яти тонів. Ця практика відома й за пізнішими китайськими ритуальними книгами.

, яка заснована на даоській філософії п'яти елементів. В основі схеми, відповідно, лежить п'ятикутна зірка, і через неї пояснюється правило генерації п'яти тонів. Ця практика відома й за пізнішими китайськими ритуальними книгами. На початку трактату "Музичний стиль" записано назву тонів, але його суть ученим поки що зрозуміти не вдалося.



Рештки бамбукової книги "Схема п'яти звуків" / Tsinghua University