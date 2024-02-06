Багатовіковий мох зміг повернутися до життя в теплі лабораторії. Так само, неймовірним чином, ожили крихітні круглі черв'яки віком 42 000 років. Ці захопливі проблиски організмів з далекого минулого Землі розкривають історію стародавніх екосистем, включаючи деталі середовища, в якому вони існували. Але танення також викликає певні побоювання, що стародавні віруси можуть повернутися, щоб заражати нас.

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Танення льоду не лише призведе до втрати цих стародавніх "архівних" мікробів і вірусів, але й вивільнить їх у навколишнє середовище, де вони можуть почати розмножуватись і мутувати. Ми буквально не знаємо, що там може знаходитись і наскільки воно небезпечне для людського організму.

Завдяки методам метагеноміки та новим методам стерилізації зразків крижаного керна, дослідники змогли трохи краще зрозуміти, що саме криється в холоді. У ході дослідження команді вдалося виявити колекцію з десятків унікальних 15 000-річних вірусів з льодовикової шапки Гулія на Тибетському плато й отримати уявлення про їхні функції.

Ці льодовики формувалися поступово, і разом з пилом і газами в цьому льоду відклалося багато-багато вірусів,

– каже мікробіолог Чжи-Пін Чжун з Університету штату Огайо.

Попередні дослідження показали, що мікробні спільноти корелюють зі змінами концентрації пилу та іонів в атмосфері, а також можуть вказувати на кліматичні та екологічні умови того часу.

У цих застиглих записах давніх часів на висоті 6,7 кілометра над рівнем моря дослідники виявили, що 28 з 33 ідентифікованих ними вірусів ніколи раніше не зустрічалися. Вони, судячи з усього, здатні процвітати в екстремальних умовах та інфікувати клітини в холодному середовищі.

Порівнявши їхні генетичні послідовності з базою даних відомих вірусів, команда виявила, що найбільш поширеними вірусами в обох зразках крижаного керна були бактеріофаги, які інфікують Methylobacterium – бактерії, важливі для циклу метану в льоду. Вони були найбільше пов'язані з вірусами, виявленими у штамах Methylobacterium у рослинних та ґрунтових біотопах — що узгоджується з попереднім повідомленням про те, що основне джерело пилу, який осідає на льодовиковій шапці Гулія, ймовірно, походить з ґрунтів. "Ці заморожені віруси, ймовірно, походять з ґрунту або рослин і сприяють отриманню поживних речовин для своїх господарів", – підсумувала команда.

Хоча привид стародавніх вірусів здається особливо тривожним після пандемії COVID-19, найбільша небезпека полягає в тому, що танучий лід вивільняє в атмосферу також величезні запаси метану і вуглецю.

Але очевидно, що лід також може містити інформацію про минулі зміни в навколишньому середовищі та еволюцію вірусів. Ми дуже мало знаємо про віруси і мікроби в цих екстремальних умовах і про те, що там насправді відбувається. Як бактерії та віруси реагують на зміну клімату? Що відбувається, коли ми переходимо від льодовикового періоду до теплого? Багато чого ще належить зрозуміти.