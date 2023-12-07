Всього в списку можна побачити 25 пунктів з різноманітними статтями, які "відображають інтерес світу до інновацій у сфері штучного інтелекту, померлих у 2023 році людей, та зростаючу здатність індійських користувачів впливати на світові тенденції.

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Найпопулярніші статті Вікіпедії у 2023 році

Перше місце у рейтингу популярності заслужено виборов чат-бот ChatGPT від OpenAI. Його сторінка зібрала 49,4 мільйона переглядів. Це було дещо передбачувано, з огляду на ту шалену популярність, яку отримав штучний інтелект у цьому році.

Зрозуміло, що люди хотіли краще зрозуміти історію та контекст технології ChatGPT, експериментуючи з нею,

– каже Ануша Аліхан, директорка з комунікацій Фонду Вікімедіа, в інтерв'ю CNN.

Аліхан додала, що Вікіпедія відіграє важливу роль у навчанні майже кожної великої мовної моделі. ChatGPT навчався в тому числі й на даних енциклопедії, щоб надавати відповіді своїм користувачам.

Разом зі штучним інтелектом до п'ятірки лідерів увійшли біографічні матеріали про людей, які померли у 2023 році, Чемпіонат світу з крикету 2023 року, Індійська прем'єр-ліга, яка є лігою з крикету, і фільм "Оппенгеймер".

Аудиторія Індії та Південно-Східної Азії мала великий вплив на список у 2023 році – п'ята його частина списку складається з медіа з цього регіону та самої Індії. Ми можемо, наприклад, бачити сторінки двох бойовиків індійського Боллівуду "Джаван" і "Патаан", а також Індійську прем'єр-лігу. "Зараз в Індії налічується близько 4700 активних англомовних редакторів-волонтерів Вікіпедії. За цим показником Індія поступається лише Сполученим Штатам і Великій Британії. Індія має багате медіасередовище та сектор інформаційних технологій", – коментує Ануша Аліхан. Враховуючи, що Індія, ймовірно, обжене Китай як найбільш населена країна світу, з населенням, яке, за оцінками ООН, досягне 1,43 мільярда до кінця року, її вплив на світові медіа не є дивним. За даними Асоціації Інтернету та мобільного зв'язку Індії та фірми з аналізу ринкових даних Kantar, очікується, що кількість активних інтернет-користувачів в Індії зросте до 900 мільйонів з 759 мільйонів на цей момент. Уряд Китаю своєю чергою заборонив доступ до Вікіпедії в інтернеті.

Повний список сторінок за рейтингом і кількістю переглядів виглядає так:

ChatGPT, 49 490 406 переглядів.

Список померлих у 2023 році, 42 666 860.

Чемпіонат світу з крикету 2023 року, 38 171 653.

Прем'єр-ліга Індії, 32 012 810.

Оппенгеймер (фільм), 28 348 248.

Чемпіонат світу з крикету, 25,961,417.

Й. Роберт Оппенгеймер, 25 672 469.

Jawan (фільм), 21 791 126.

Індійська прем'єр-ліга 2023, 20 694 974.

Pathaan (фільм), 19 932 509.

Останні з нас (серіал), 19 791 789.

Тейлор Свіфт, 19 418 385.

Барбі (фільм), 18 051 077.

Кріштіану Роналду, 17 492 537.

Ліонель Мессі, 16 623 630.

Прем'єр-ліга, 16 604 669.

Метью Перрі, 16 454 666.

Сполучені Штати, 16 240 461.

Ілон Маск, 14 370 395.

Аватар: Шлях води, 14 303 116.

Індія, 13 850 178.

Ліза Марі Преслі, 13 764 007.

Вартові Галактики-3, 13 392 917.

Російське вторгнення в Україну, 12 798 866.

Ендрю Тейт, 12 728 616.

У списку можна побачити статтю про вторгнення Росії в Україну – нею цікавилися майже 13 мільйонів людей. Напад ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня до рейтингу не ввійшов.

Останнім у списку опинився Ендрю Тейт. Це колишній професійний кікбоксер, якого в Румунії звинуватили у зґвалтуванні, контрабанді людьми та створенні злочинного організованого угруповання з метою сексуальної експлуатації жінок.