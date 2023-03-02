Оновлення вийшло для всіх користувачів Windows 11 22H2 й отримало назву Moment 2. Воно містить низку доволі серйозних нововведень, про які раніше повідомляли інсайдери або сама компанія.

Цікаво Microsoft дасть змогу обрати стиль спілкування з чат-ботом Bing та скасує деякі обмеження

Штучний інтелект у Windows

У свіжому апдейті чатбот Bing (на базі ChatGPT) додано прямо на панель завдань.

Користувач зможе вести з ним діалог, ставити запитання й отримувати розширені відповіді, не відкриваючи сторонніх додатків або вебсторінок.

Зазначається, що чатбот поки доступний не у всіх регіонах, але список країн не опубліковано.

Також поки невідомо, чи можна буде обійти це обмеження зміною регіону в налаштуваннях системи.



Нова панель пошуку Bing у Windows 11 / Фото Microsoft

Нова панель пошуку надаватиме такі ж можливості чатбота Bing, як і версія, що працює через браузер: пошук відповідей на запитання, написання листів та інших текстів, створення контенту для соцмереж та багато іншого, що пропонує ChatGPT.

Якщо ви зареєструвалися для тестування нової версії Bing, то все, що вам потрібно зробити, це встановити оновлення Windows 11. Також всі охочі можуть приєднатися до списку очікування, заповнивши спеціальну форму на сторінці пошуку Bing.

Що ще нового у Windows 11