Кожного разу у пошуках непотрібних файлів на смартфоні ми натрапляємо на папку "Інше", яка має найбільший об'єм і яку не можливо просто так очистити. На жаль, не всі програми оптимізації пам'яті справляються з цією проблемою. 24 Канал розповідає, навіщо потрібна папка "Інше" на андроїд та як її почистити.

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Що ж таке папка "Інше"

Папка "Інше" містить масу системного сміття, яка накопичується під час встановлення та видалення програм, а також у процесі їх роботи. Часто туди потрапляє різноманітний кеш, мініатюри галерей, для швидшого відображення фото та сотні різноманітних файлів визначених системою, як інше.

Через це розділ постійно збільшується, а пам'ять вашого пристрою зменшується. Однак побачити, що на смартфоні купа файлів у розділі "Інше" ви можете, а от очистити ці дані так легко вже не вийде. Загалом є два способи:

перебрати усі додатки та файли практично в ручну, очищуючи кеш кожної програми;

та використати спеціальні додатки для очищення, однак тут варто діяти обережно, адже легко можна видалити важливий файл чи програму.



​Папка "Інше" може містити дуже багато непотрібних файлів / Фото 24 каналу

Як очистити кеш на андроїд вручну

Очищати смартфон від кешу різноманітних додатків варто хоча б раз у місяць, а краще частіше. Чимало користувачів просто ігнорують цей момент і потім дивуються, куди зникає вільне місце на їхньому пристрої.

Зараз ми розкажемо, як відбувається очистка пам'ять телефону від системного сміття вручну. Так, це не проста і довга процедура, але видалити ненароком щось важливе набагато важче.

Зайдіть у Налаштування;

Виберіть "Програми та сповіщення" та натисніть "Показати всі програми";

У вас з'явиться список програм. Перевірте їх усі окремо або виберіть ту, яку хочете очистити;

Далі натисніть "Сховище та кеш", потім "Очистити кеш".



Очистка кешу в додатку / Фото 24 каналу

За таким сценарієм вам потрібно перевірити та очистити практично усі програми, якими ви користуєтеся. В пріоритеті браузер, Instagram, додатки месенджерів та соцмереж. Саме вони накопичують просто неймовірну кількість додаткових файлів для роботи. Все це допоможе вам звільнити памʼять на телефоні.

Особливо це стосується Telegram, який зберігає у пам'яті смартфона кожне відео, анімацію, фото чи мініатюру, для швидкої роботи. Часто кеш цього додатку сягає кількох гігабайтів.

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Як видалити ескізи галереї андроїд

Android зберігає у пам'яті пристрою мініатюри фото у галереї для того, щоб ви швидше могли знайти потрібне зображення, а не чекати, поки воно підвантажиться. Якщо у вашій галереї багато знімків – дублікати у вигляді мініатюр також можуть займати чимало місця.

Видаляємо ескізи мініатюр:

Завантажте будь-який менеджер файлів, який відображає приховані файли та папки. Наприклад, ES File Manager.

Після завантаження відкрийте програму та увімкніть у налаштуваннях показ прихованих файлів.

Відкрийте кореневу папку "DCIM" у сховищі телефону, де зберігаються приховані файли.

Знайдіть папку ".thumbnails" і видаліть її.

Корисно! Рекомендуємо активувати синхронізацію даних з галереї зі зручним хмарним сервісом. Так ви зможете перекидати фото у хмару і періодично видаляти їх з пристрою, звільняючи на ньому місце. Доступ до фото у хмарі можна отримати, як з додатка на смартфоні, так і з комп'ютера.

Як почистити кеш на андроїд за допомогою додатків

Очистити кеш додатків, сміттєві файли та інші непотрібні дані можна й за допомогою спеціалізованих додатків. З їх допомогою очистка памʼяті телефону відбувається автоматизовано та легко. Однак використовуючи такі додатки існує ризик випадково видалити важливі дані чи програми, тож користуватися ними потрібно з особливою уважністю.

Уважно читайте опис функцій в таких програмах, перевіряйте галочки біля файлів, а краще додатково ознайомтеся в інтернеті з тим, як саме працює додаток, що він робить і як правильно ним користуватися.

Додатків, які допомагають очистити пам'ять телефона існує чимало, однак ми виділимо два найбільш популярних та ефективних – це CCleaner і SD Maid: вони працюють за принципом оптимізації простору на диску та оперативної пам'яті.

CCleaner – програма для очищення файлової системи і виправлення помилок в реєстрі операційної системи. Інші інструменти CCleaner включають редагування та видалення програм, редагування додатків для запуску операційної системи та плагінів браузера. Вона також може аналізувати сховища, щоб визначити, які файли займають найбільше місця. CCleaner може шукати дублікати файлів, щоб зменшити обсяг дискового простору.

SD Maid пропонує набір інструментів для керування додатками та файлами на смартфоні. Програма вміє виконувати фактичне очищення додатків та видаляти використані й заміщені файли. Також вона може шукати дублікати зображень, музики чи документів, незалежно від імені та розташування. Крім того, з її допомогою можна автоматизувати запуск інструментів згідно з розкладом або через віджети.

Як очистити пам'ять телефону за допомогою додатків:

Запустіть CCleaner та натисніть "Швидке очищення";

Якщо завантажили SD Maid, то запустіть програму та натисніть пункт "Сміття".

Після цього програма запитає дозвіл: погодьтеся із запитом та натисніть "ОК".

Дотримуйтесь інструкцій з налаштування та запустіть перевірку.

Після перевірки з'являться файли, виділені жовтим маркером. Виділіть їх та видаліть.

Якщо запустити меню програми, там же можна знайти і пункт "Система". Там також варто запустити перевірку, щоб видалити непотрібні файли.



Очищення пам'яті за допомогою CCleaner / Фото 24 каналу

Важливо! Проводити таку очистку потрібно хоча б раз в місяць. Тільки за рік у смартфоні з'являється велика кількість системного сміття, впоратися з яким не можуть навіть спеціальні додатки.

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Очищення пам'яті телефону від зайвих файлів, додатків, сміття

Варто не забувати очищувати смартфон від непотрібних файлів та сміття, яке могло назбиратися у галереї чи теці завантаження. Велике скупчення цих файлів постійно зменшує місце на смартфоні й це негативно впливає на швидкодію пристрої, особливо, якщо місця залишилося зовсім мало. На щастя звільнити памʼять на телефоні відносно легко.

Фото і відео

Зайдіть у галерею та перегляньте медіафайли, видаліть не потрібні фото та відео файли. У галереї перед видаленням ви можете переглянути всі файли, щоб випадково не видалити те, що дійсно необхідно.

Зайдіть у галерею та перегляньте медіафайли, видаліть не потрібні фото та відео файли. У галереї перед видаленням ви можете переглянути всі файли, щоб випадково не видалити те, що дійсно необхідно. Завантаження

Зайдіть в розділ "Завантаження", зазвичай там теж збирається ціла купа непотрібного сміття, через яке андроїд гальмує. Перегляньте файли в завантаженнях і видаліть те, що не потрібно.