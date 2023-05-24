Фахівці Rakuten Viber поділилися з читачами 24 Каналу цінними порадами про те, як не стати жертвою шахраїв. У зв'язку зі зростанням кількості фейкових благодійних та волонтерських зборів на тлі триваючого повномасштабного вторгнення Росії, як ніколи важливо бути обережними та розбірливими, коли справа доходить до обміну особистою інформацією та взаємодії з підозрілими повідомленнями.

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Ринок шахрайства в Україні

Українці не вперше отримують сумнівні повідомлення та дзвінки від банків, невідомих організацій або агентств, які обіцяють вигідні виграші, бонуси, кредити тощо. До такої тактики зазвичай вдаються кібершахраї, які намагаються використати нічого не підозрюючих людей, активних у соціальних мережах та месенджерах. Тривожні масштаби цифрових атак очевидні: за даними Асоціації ЄМА, у 2022 році кіберзлочинці завдали українцям збитків на суму понад 1 мільярд гривень.

Нове обличчя шахрайства

В умовах повномасштабного вторгнення, яке загострює і без того не просту обстановку з кібербезпекою, шахраї додали до свого арсеналу нову зброю: фейкові благодійні та волонтерські збори. На додаток до своїх традиційних методів, шахраї тепер наживаються на доброзичливості людей та їхньому бажанні зробити свій внесок під час війни. Тому дуже важливо бути в курсі цих нових видів шахрайства та вживати необхідних заходів, щоб захистити себе.

Поради, як не потрапити на гачок шахраїв

Фахівці Viber пропонують кілька основних правил та рекомендацій, які допоможуть вам захиститися від шахрайства:

Перевіряйте невідомі посилання та повідомлення

Якщо ви отримали посилання в чаті від незнайомого відправника або з підозрілим повідомленням – не натискайте на нього одразу. Наприклад, якщо ви отримали повідомлення в груповому чаті з посиланням на нову програму допомоги, перевірте інформацію в авторитетних джерелах, таких як сайти новин або урядові портали. Офіційні волонтерські ініціативи зазвичай оголошуються на вебсайтах установ або висвітлюються в новинах. З іншого боку, посилання шахраїв часто ведуть на оманливі форми, призначені для виманювання коштів.

Перевірте присутність організації в Інтернеті

Щоб переконатися в легітимності організації, проведіть швидкий пошук інформації про неї в Інтернеті. Легальні компанії чи фонди зазвичай мають вебсайт, який з'являється на першій сторінці результатів пошуку. Крім того, ці вебсайти часто містять посилання на їхні профілі в соціальних мережах та додатки для обміну повідомленнями. Перевіривши ці платформи, ви можете легко підтвердити, чи отримане вами повідомлення від офіційного представника, чи від потенційного шахрая.

Уважно вивчайте деталі повідомлення

Якщо ви визначили, що фонд або програма, згадані у повідомленні, є справжніми, уважно вивчіть всю інформацію, надану в повідомленні та на вебсайті, на який є посилання. Навіть незначна орфографічна помилка в назві організації може свідчити про шахрайську схему.

Покладайтеся на перевірені джерела

Довіряйте інформації з надійних джерел. Отримавши повідомлення від невідомої організації, перевірте її профіль. Шахраї часто видають себе за легальні компанії, щоб обманом змусити одержувачів поділитися платіжною інформацією. Шукайте "синю галочку" біля назви організації у Viber – це свідчить про офіційну реєстрацію, та активне посилання на сайт в описі.

Будьте обережні з пожертвами

Якщо ви бажаєте пожертвувати гроші на благодійну справу, бажано використовувати реквізити, вказані на офіційних сайтах, або долучитися до збору коштів, ініційованого людьми, яких ви особисто знаєте і яким довіряєте. Уникайте переказу грошей за посиланнями, отриманими від незнайомих людей, оскільки вони можуть призвести до шахрайських схем, покликаних використати вашу щедрість.

Захищайте свою особисту інформацію

Один з найважливіших кроків у захисті від шахрайства – ніколи не ділитися особистою інформацією в чатах або телефоном. Утримайтеся від розкриття своїх платіжних реквізитів, номерів документів або будь-якої іншої конфіденційної інформації третім особам. Цей запобіжний захід слугує захистом як для вашої особистої безпеки, так і для ваших фінансів, не дозволяючи шахраям скористатися вашими конфіденційними даними.

Інформація, якою ніколи не можна ділитись

Контактні дані : не вказуйте номер телефону, домашню адресу чи адресу прописки, електронну пошту на підозрілих сайтах та не передавайте цю інформацію невідомим контактам без необхідності.

: не вказуйте номер телефону, домашню адресу чи адресу прописки, електронну пошту на підозрілих сайтах та не передавайте цю інформацію невідомим контактам без необхідності. Платіжні дані : ніколи не вводьте дані ваших карток (номер картки та рахунку, термін дії картки, CVV код, пароль від банківського застосунку та PIN) на підозрілих сайтах та не передавайте їх третім особам.

: ніколи не вводьте дані ваших карток (номер картки та рахунку, термін дії картки, CVV код, пароль від банківського застосунку та PIN) на підозрілих сайтах та не передавайте їх третім особам. Дані документів : не повідомляйте номер паспорта, ІПН та будь-які дані з документів, про які вас може запитати невідомий контакт.

: не повідомляйте номер паспорта, ІПН та будь-які дані з документів, про які вас може запитати невідомий контакт. Локація : ніколи не діліться своєю геолокацією з незнайомцями, які можуть запитати це у чаті. Також варто прискіпливо ставитись до питань про те, де ви будете за годину, завтра тощо.

: ніколи не діліться своєю геолокацією з незнайомцями, які можуть запитати це у чаті. Також варто прискіпливо ставитись до питань про те, де ви будете за годину, завтра тощо. Паролі та кодові слова: нікому та ніколи не передавайте ці дані (зокрема, відповіді, які ви зазначаєте при реєстрації рахунку в банку — дівоче прізвище, імʼя домашньої тварини тощо).

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Оскільки шахрайство та кібершахрайство продовжують становити значну загрозу в Україні, ви повинні залишатися обережними та добре поінформованими про стратегії, які використовують шахраї. Дотримуючись рекомендацій, наданих фахівцями Rakuten Viber, ви можете значно знизити ризик стати жертвою шахраїв. Будьте пильні, залишайтеся поінформованими та захистіть себе від кібершахрайства.