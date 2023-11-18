Звідки беруться гори

Гори народжуються різними способами, багато з яких пов'язані з тектонічними плитами Землі:

Коли гігантські кам'яні плити стикаються, їхні краї можуть вигинатись і згинатися, що змушує гірські породи підніматися вгору, утворюючи гірський хребет. Гімалаї, де знаходиться Еверест, утворилися саме так.

Іноді, коли тектонічні плити зустрічаються, одна з них занурюється під іншу – явище, відоме як субдукція. Порода, що зминається по краях, може дати початок гірським хребтам, таким як Анди.

Гори також можуть утворюватися при розколі тектонічних плит. Блоки гірських порід по обидва боки розлому, що утворився, можуть формувати гірські хребти, такі як Сьєрра-Невада на заході США.

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Вулканізм – ще один спосіб виникнення гір:

У зонах субдукції часто виникають вулкани, що призводить до утворення острівних дуг, таких як Японські острови.

Крім того, гігантські стовпи розпеченої породи, відомі як мантійні плюми, можуть підніматися з ядра Землі і випалювати верхні шари, як паяльна лампа, утворюючи вулканічні острови, такі як Галапагоські острови.

Цікаво, що ерозія може також сприяти зростанню гір. Наприклад, льодовики або річки, що стікають зі схилів гір, розмивають гірські породи. Це знімає вагу з земної кори, змушуючи м'яку мантію, що знаходиться під нею, відскакувати вгору і призводить до підняття гірських вершин.

Геологи також віднедавна знають, що активність у глибинах Землі може відігравати певну роль у створенні гір. Наприклад, дані свідчать про те, що шматки важкої породи можуть відшаровуватися від нижньої частини тектонічних плит і падати в розжарену мантію під ними, яка хоча і є все ще твердою, все ж менш щільна і не така важка, що може так само спричинити своєрідний відскок поверхні вгору. Таке розшарування може допомогти пояснити, як формуються високі гори або плато в глибині континентів, такі як Скелясті гори, плато Колорадо, висоти Тибетського плато.



Частина Тибетських гір, що знаходиться на території Китаю у провінції Сичуань / Фото Unsplash

Крім того, гірські породи в мантії змінюються й збиваються одна з одною протягом мільйонів років – явище, відоме як динамічна топографія. Це перемішування може викривити поверхню Землі вгору, хоча вчені сперечаються, наскільки сильно це може впливати на поверхню планети.

Також під час опускання субдукційних тектонічних плит вони можуть взаємодіяти з шарами мантії або вихровими потоками. Ці взаємодії між плитами і мантією можуть викликати ланцюгову реакцію, яка відчувається на поверхні, що призводить до підняття або опускання гір.

Два останні приклади процесів були пояснюють гороутворення частини Анд і певні зони субдукції в Середземномор'ї.

Вчені кажуть, що вони ще не до кінця розуміють всі процеси формування гір, багато з них іще явно не відкриті. Але гори вкрай важливі для життя на Землі: вони впливають на клімат і погоду, а ерозія і вивітрювання відкладень гірських хребтів мають значний хімічний вплив на поверхню планети, океани та атмосферу.