Джерела серед робітників, що працювали над риттям єдиного тунелю, на який за багато років спромоглася Boring Company, кажуть, що він був "заповнений хімічним шламом" – дуже дрібними відходами, які є побічним продуктом буріння. Їхня консистенція начебто нагадувала молочний коктейль, який обпікав шкіру будь-кого, хто з ним контактує.

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Працівники повідомили про численні порушення й травми

Сьогодні в освітленому неоновим світлом тунелі під Лас-Веґасом Tesla проїжджають усього кілька кілометрів, перевозячи людей до виставкового центру зі швидкістю не більше 60 кілометрів на годину.

В інтерв'ю Bloomberg працівники Boring Company, які відмовилися назвати свої імена, боючись помсти Маска, розповіли, що під час будівництва в деяких частинах тунельної системи шлам іноді сягав 60 сантиметрів заввишки. Якщо він потрапляв на черевики або на обличчя, то обпікав шкіру.

В одній з точок будівництва, розташованій під готелем Encore Las Vegas, хімічний шлам був наповнений не лише звичайними побічними продуктами (піском, мулом і водою), але й прискорювачами, які використовувалися, щоб пришвидшити застигання розчину для будівництва тунелів. У міру накопичення шламу зростали й пов'язані з ним ризики для безпеки. Як розповіли робітники Адміністрації з охорони праці та здоров'я штату Невада (OSHA), опіки від шламу були майже рутинним явищем.

Управління OSHA штату розпочало власне розслідування щодо загроз безпеці, які, як стверджується, існували в тунелях Boring Company, і, як стало відомо агентству Bloomberg з документів, до яких воно отримало доступ за запитом на підставі Закону про свободу інформації, деякі робітники залишилися назавжди зі шрамами від опіків.

Крім того, що шлам регулярно обпікав людей, він буквально засипав тунель іншими небезпечними способами. Як розповіли працівники, наприклад, минулого літа стажиста ледь не придавило двотонними контейнерами з бетоном, коли вони обвалилися через те, що металеві кронштейни були надто навантажені матеріалом. На щастя, ніхто не загинув.

Зрештою агентство оштрафувало Boring на понад 112 000 доларів за вісім порушень, які воно визнало "серйозними". Компанія, як це зазвичай роблять компанії Маска, оскаржує це рішення.

Завищені обіцянки та порушення на робочому місці — це звичайна справа, коли йдеться про компанії Ілона Маска. Але токсичний шлам — це щось нове.