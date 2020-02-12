108 Мп вже не дивує: Xiaomi дорікнула Samsung за їхню "новаторську" камеру

Під час презентації нової флагманської лінійки Samsung Galaxy S20 виробник акцентував увагу на неймовірні властивості камери, зокрема її роздільну здатність.

Так, топова модель Samsung Galaxy S20 Ultra отримала модуль з роздільною здатністю 108 Мп, називаючи це мало не революційним рішенням.

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Та інший виробник смартфонів, компанія Xiaomi, нагадав, що 108 Мп – це вже не революційне рішення. Адже китайський виробник представив смартфон з таким модулем ще минулого року. Мова йде про модель Mi Note 10. Саме цей смартфон став першим у світі зі 108 Мп камерою.

"Ласкаво просимо Samsung у світ 108Mп камер", – написали у Xiaomi.

Також китайський виробник нагадав про власну презентацію, яка має відбутись 23 лютого у Барселоні. Там мають представити смартфон Xiaomi Mi 10. Він першим у світі отримає новий топовий процесор Snapdragon 865. За чутками, він таж отримає 108-мегапіксельну камеру з 50-кратним збільшенням.

Камери Samsung Galaxy S20 Ultra

Стандартний ширококутний модуль на 108 Мп з можливістю переходу в 12-мегапіксельний режим.

Ультраширококутний датчик на 12 Мп.

Телеоб'єктив на 48 Мп з підтримкою 12-мегапіксельного режиму.

Камера оснащена об'єктивом-перископом з 10-кратним гібридним оптичним зумом.

Датчик глибини для більш точного розмиття фону в портретному режимі.

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