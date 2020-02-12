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108 Мп вже не дивує: Xiaomi дорікнула Samsung за їхню "новаторську" камеру

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Флагманська лінійка Samsung Galaxy S20 / ixbt.com

Під час презентації нової флагманської лінійки Samsung Galaxy S20 виробник акцентував увагу на неймовірні властивості камери, зокрема її роздільну здатність.

Так, топова модель Samsung Galaxy S20 Ultra отримала модуль з роздільною здатністю 108 Мп, називаючи це мало не революційним рішенням.

До теми: Samsung офіційно представила флагманську лінійку смартфонів Galaxy S20

Та інший виробник смартфонів, компанія Xiaomi, нагадав, що 108 Мп – це вже не революційне рішення. Адже китайський виробник представив смартфон з таким модулем ще минулого року. Мова йде про модель Mi Note 10. Саме цей смартфон став першим у світі зі 108 Мп камерою.

"Ласкаво просимо Samsung у світ 108Mп камер", – написали у Xiaomi.

Також китайський виробник нагадав про власну презентацію, яка має відбутись 23 лютого у Барселоні. Там мають представити смартфон Xiaomi Mi 10. Він першим у світі отримає новий топовий процесор Snapdragon 865. За чутками, він таж отримає 108-мегапіксельну камеру з 50-кратним збільшенням.

Камери Samsung Galaxy S20 Ultra

  • Стандартний ширококутний модуль на 108 Мп з можливістю переходу в 12-мегапіксельний режим.
  • Ультраширококутний датчик на 12 Мп.
  • Телеоб'єктив на 48 Мп з підтримкою 12-мегапіксельного режиму.
  • Камера оснащена об'єктивом-перископом з 10-кратним гібридним оптичним зумом.
  • Датчик глибини для більш точного розмиття фону в портретному режимі.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Смартфони Xiaomi Samsung
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