59-річна українка виборола чемпіонство в турнірі з Counter Strike

У кіберспортивному змаганні першість виборола команда українських киберспортсменів віком 55+. Їх суперниками була шведська команда літніх гравців. Результат матчу – 16:1 на користь українців.

Українка Тетяна Силенко в свої 59 років стала чемпіонкою з Counter Strike. Нікнейм у грі вона носить відповідний – Валькірія. Перемогу на міжнародних змаганнях з кіберспорту жінка здобула разом зі своєю командою, повідомляє "На часі".

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Українська кіберспортивна команда Ageless Shooters перемогла своїх шведських суперників Silver Snipers в Counter-Strike: Global Offensive. Середній вік українських гравців складає 59 років, середній вік шведів – 71 рік.

Все життя вважала комп'ютерні ігри чимось жахливим, зараз страшенно прикро, що не грала! Це відмінна профілактика Альцгеймера, плюс виділяється адреналін, прокачуються судини,

– розповіда Тетяна.



59 річна Тетяна Силоненко / Фото Lenovo

Вік не перешкода для комп'ютерних ігор

Тетяна Силенко за фахом інженер-механік бродильних виробництв. Вона також заснувала фірму з ремонту м'якої покрівлі та машинної вишивки. На відбір в команду Counter Strike віком 55+ вона записалася випадково. Їй сподобалося і вона тепер витрачає на Counter-Strike по три години 5 разів на тиждень.



Команда Ageless Shooters / Фото Lenovo

Учасники команди Ageless Shooters доводять: вік — не перешкода для нового хобі, і ламають стереотипи щодо звичного дозвілля у віці 55+.

Що відомо про Counter-Strike: Global Offensive?Це одна з найпопулярніших комп'ютерних ігор сучасності, в якій гравець бере участь в подіях від першої особи. CS:GO – розрахована на багато користувачів і командну гра, де учасники змагаються один з одним, розподілившись на дві команди: терористів і спецназ. Гра передбачає кілька сценаріїв: розмінування бомби і порятунок заручника.