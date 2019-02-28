Що таке 5G та коли технологія з'явиться в Україні

Ще в грудні на заході Snapdragon Tech Summit 2018 компанія Qualcomm представила свій перший 5G-модем для смартфонів. Через кілька місяців багато компаній заговорили, що вже готові представити свої пристрої із підтримкою мереж п'ятого покоління.

Що таке 5G, як нова технологія вплине на розвиток мобільного інтернету та коли мережі нового покоління дійдуть до України розбиралися журналісти Техно 24.

Що таке 5G?

Це п’яте покоління мобільного зв’язку, яке прийде на зміну існуючому стандарту 4G. За прогнозами аналітиків справжній "5G бум" очікують в 2020 році, коли більшість операторів стандартизують свої мережі під новий формат. До слова, планується кілька етапів впровадження мереж п’ятого покоління: спочатку запрацює 5G NR Non stand-alone, яка використовуватиме вже існуючу мережу 4G LTE eNB, пізніше 5G отримає власні частоти.

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Зауважимо, у світі існує вже усталена тенденція представляти нове покоління стільникового зв’язку через 10 років після впровадження старшого. Тож перше покоління мобільних мереж з’явилося ще на початку 1980 років. Через 10 років світові представили покращені технології – 2G. На початку 2000 років користувачі отримали доступ до швидкісного інтернету стандарту 3G, а останнє покоління швидкісного інтернету представили в 2009 році. І от через 10 років світ отримає доступ до абсолютно нових технологій 5G.

Технології 5G забезпечать вищу пропускну здатність у порівнянні з технологіями 4G, що дозволить забезпечити більшу доступність широкосмугового мобільного зв'язку, а також використання режимів device-to-device, наднадійні масштабні системи комунікації між пристроями, а також більш короткий час затримки, швидкість інтернету від 1 - 2 Гбіт/с, меншу витрату енергії батарей, ніж у 4G-обладнання, що сприятливо позначиться на розвитку Інтернету речей.

Що таке Інтернет речей? Це концепція обчислювальної мережі фізичних предметів ("речей"), оснащених вбудованими технологіями для взаємодії один з одним або з зовнішнім середовищем. Завдяки Інтернету речей із частини дій та операцій виключається участь людини, а це дасть змогу повністю перебудувати економічні та суспільні зв’язки.

У чому особливість нової технології?

Технологія 5G покликана вирішити одну з головних проблем попереднього покоління – високе енергоспоживання. Завдяки цьому пристрої підключені до нових мереж зможуть підтримувати функцію "завжди онлайн".

Окрім того, передбачено що нове покоління мереж забезпечить таку швидкість передачі даних, яка конкуруватиме із дротовим інтернетом.



5G забезпечить швидкість передачі даних до 10 ГБ за секунду

Серед послуг, які пропонує 5G це реалізація надширокосмугового мобільного зв'язку (Extreme Mobile Broadband, eMBB) із метою передачі "тяжкого" контенту.

Хвилі міліметрового діапазону демонструють ряд переваг над частотами поточного покоління. Вони менш чутливі до перешкод у вигляді стін, перегородок і листя, володіють кращим коефіцієнтом відбивання, зберігаючи потужність сигналу і вимагають менших витрат на обладнання при розгортанні мережі.

У перспективі у технології є всі шанси не тільки зробити "Інтернет речей" доступним мейнстрімом, а й повністю замінити Wi-Fi обладнання, яке не прив'язуватиме абонента до точки доступу з обмеженим радіусом дії.

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Серед основних вимог 5G: пропускна здатність мережі до 20 Гбіт/с по лінії "вниз" (тобто до абонента) і до 10 Гбіт/с у зворотному напрямку. Підтримка одночасного підключення до 1 мільйона пристроїв на квадратний кілометр. Скорочення тривалості затримки на радіоінтерфейсі до 0,5 мс (для сервісів міжмашинного зв'язку URLLC) і до 4 мс (для сервісів надширокосмугового мобільного зв'язку eMBB).

Коли 5G з’явиться в Україні?

Як зазначалося раніше, експерти прогнозують повноцінне розгортання перших 5G-мереж лише в 2020 році, а от масштабне впровадження новітніх мереж відбудеться не раніше 2025 року. Проте вже кілька світових телекомунікаційних операторів оголосили про свого готовність запустити 5G.



Huawei оголосила про свою готовність запустити 5G

Зокрема, одним із таких став американський провайдер стільникового Verizon. До слова, саме ця компанія спільно із південнокорейським гігантом Samsung розробила смартфон із підтримкою нових мереж – Samsung Galaxy S10 5G.

У Південній Кореї планують розгорнути нові технології до Олімпійських ігор 2020. А от у Німеччині в кількох районах Гамбурга вже встановили перші станції, які стануть ядром нової мережі. До слова тестування 5G там успішно завершили ще в 2018 році. Серед країн, які перші можуть отримати доступ до мереж п’ятого покоління може опинитися і Китай. Такі висновки випливають із великої кількості анонсів смартфонів з підтримкою 5G саме для китайського ринку.

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Проте чекати швидкого приходу 5G в Україну не варто. Спеціалісти навіть не називають приблизних термінів появи технології на теренах нашої країни. Проте в ході однієї із прес-конференцій Петро Порошенко зазначив, що влада активно працює над тим, аби українці якнайшвидше випробували всі переваги мереж п’ятого покоління на собі.

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