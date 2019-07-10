AirPods 3: з'явились дані про нові навушники від Apple

Вже до кінця цього року компанія Apple має представити нове покоління бездротових навушників AirPods . Відомий аналітик Мінґ-Чі Куо розповів деякі деталі про майбутню новинку.

За його словами, ми побачимо одразу дві пари нових навушників. Одна модель буде оновленням 2-го покоління і отримає технологію шумоподавлення. Також є інформація, що нові навушники збережуть ціну попередників, тобто 200 доларів.

Читайте також: Фітнес-браслет Honor Band 5 засвітився в мережі: фото та особливості

Ще одна версія навушників може отримати назву AirPods 3. Ця пара матиме абсолютно новий форм-фактор і буде коштувати дорожче.

Концепт AirPods 3

Як розповів аналітик Wedbush, Apple планує випустити AirPods 3 наприкінці цього року. Новинка отримає водонепроникність та деякі поліпшення щодо дизайну. Ця модель також може вийти у чорному кольорі.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно