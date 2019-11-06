Американка переодягла близнят у костюм навушників AirPods Pro: зрадів навіть Тім Кук
Популярна зірка телебачення у США та ведуча facebook-шоу "New Mom, Who Dis?" Джессі Круікшанк придумала дуже цікавий костюм на Геловін для своїх близнят. Жінка одягла дітей у костюми нових навушників від Apple – AirPods Pro.
Як розповіла Джессі, дизайн таких незвичних костюмів вона спроєктувала і зшила сама. А зробити голови з пінопласту їй допоміг знайомий кравець Луїс.
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Такі милі костюми викликали шквал позитивних відгуків у соцмережах. Зрадів навіть CEO Apple Тім Кук. Він і собі запостив фото близнюків.
До речі, зараз Джессі Круікшанк сподівається на винагороду від Apple: новий iPhone або хоча б навушники.
"Які милі", – коментує користувачка Twitter.
"Милі. Але виглядають так, ніби могли ще трохи позаряжаться", – пише інший користувач.
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