Американка переодягла близнят у костюм навушників AirPods Pro: зрадів навіть Тім Кук

Популярна зірка телебачення у США та ведуча facebook-шоу "New Mom, Who Dis?" Джессі Круікшанк придумала дуже цікавий костюм на Геловін для своїх близнят. Жінка одягла дітей у костюми нових навушників від Apple – AirPods Pro.

Як розповіла Джессі, дизайн таких незвичних костюмів вона спроєктувала і зшила сама. А зробити голови з пінопласту їй допоміг знайомий кравець Луїс.

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Такі милі костюми викликали шквал позитивних відгуків у соцмережах. Зрадів навіть CEO Apple Тім Кук. Він і собі запостив фото близнюків.

Look like future pros to me! Happy Halloween! https://t.co/6R9CRWkynC — Tim Cook (@tim_cook) October 31, 2019

До речі, зараз Джессі Круікшанк сподівається на винагороду від Apple: новий iPhone або хоча б навушники.

Ok that is the CUTEST — KrisReyes (@KrisReyes) October 31, 2019

"Які милі", – коментує користувачка Twitter.

Cute. Looks like they could have been in the charging case just a little longer. — Chad Nelson (@idreamstudio) October 31, 2019

"Милі. Але виглядають так, ніби могли ще трохи позаряжаться", – пише інший користувач.

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