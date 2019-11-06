Американка переодягла близнят у костюм навушників AirPods Pro: зрадів навіть Тім Кук

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Близнюки у костюмі AirPods Pro
Близнюки у костюмі AirPods Pro / Фото з Instagram

Популярна зірка телебачення у США та ведуча facebook-шоу "New Mom, Who Dis?" Джессі Круікшанк придумала дуже цікавий костюм на Геловін для своїх близнят. Жінка одягла дітей у костюми нових навушників від Apple – AirPods Pro.

Як розповіла Джессі, дизайн таких незвичних костюмів вона спроєктувала і зшила сама. А зробити голови з пінопласту їй допоміг знайомий кравець Луїс.

До теми: Тіму Кукові дофотошопили AirPods Pro: фото

Такі милі костюми викликали шквал позитивних відгуків у соцмережах. Зрадів навіть CEO Apple Тім Кук. Він і собі запостив фото близнюків.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I got AirPods for #Halloween. Hope I don’t lose one!

Допис, поширений Jessi Cruickshank (@jessicruickshank)

До речі, зараз Джессі Круікшанк сподівається на винагороду від Apple: новий iPhone або хоча б навушники.

"Які милі", – коментує користувачка Twitter.

"Милі. Але виглядають так, ніби могли ще трохи позаряжаться", – пише інший користувач.

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Теги: Техно Новини Техно Курйозні новини Ґаджети Тім Кук Apple
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