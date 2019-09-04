Android 10 офіційно анонсували: що нового отримають користувачі

Корпорація Google заявила про вихід нової версії фірмової операційної системи для мобільних платформ – Android 10. За повідомленням розробників, на користувачів чекають 50 нововведень, зокрема для захисту даних користувачів.

Про це сказано в офіційному блозі компанії.

Що нового. Серед цікавих функцій можна виокремити технологію, що накладає субтитри на будь-які аудіо-та відеозаписи. У новій версії Android також доступний темний режим.

Треба знати: Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція

Крім того, враховуючи тренд на ринку, виробник адаптував Android 10 до роботи на смартфонах із гнучким екраном та з підтримкою 5G.

Додали інженери цілий ряд функцій для безпеки та конфіденційності даних користувачів. Наприклад, Project Mainline дає змогу Google випускати деякі оновлення безпеки безпосередньо через Google Play.

Android 10 доступна для смартфонів Google Pixel

Кому доступна. Наразі випробувати нову версію операційки можуть користувачі фірмових смартфонів Google Pixel.

Окрім того, представники китайського бренду OnePlus заявили про вихід фінальної версії оболонки Oxygen. Тож для власників смартфонів OnePlus 7 і OnePlus 7 Pro доступна перша відкрита бета-версія Oxygen OS на базі Android 10.

Що стосується смартфонів інших виробників, то для них нова операційна система стане доступною до кінця року.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно