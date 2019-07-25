Android чи IOS: які смартфони обрали користувачі Viber

Один із найпопулярніших месенджерів в Україні Viber провів дослідження та з'ясував, які операційні системи встановлені на смартфонах їхніх користувачів.

Як повідомляє прес-служба Viber в Україні, у 84,23% користувачів їхнього месенджера є власниками смартфонів з операційною системою Android. При цьому лише у 15% користувачів Viber є iPhone з IOS.

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Ще 1,79% української аудиторії Viber користується десктопною версією програми.

Ще трохи статистики. Загалом, за підсумками дослідження Point of Sales Tracking GfK Ukraine, за минулий рік в Україні було продано 5,4 мільйона смартфонів - це приблизно 15 тисяч щодня.

Viber в Україні. Цей месенджер найпопулярніший додаток для дзвінків і обміну повідомленнями в Україні. Його встановлено на 97% смартфонів українських користувачів (згідно з даними дослідження Kantar TNS Cmeter Mobile 2018). Тобто у 9 з 10 власників смартфонів в Україні завантажений Viber, а кожен другий український користувач надсилає 10 і більше повідомлень протягом дня в цьому месенджері.