Анонсували нових персонажів у грі Mortal Kombat 11

Творець культової гри Mortal Kombat Ед Бун опублікував зображення нових персонажів, які з'являться в наступній частині файтингу. Нові персонажі будуть доступні в рамках сезонного доповнення.

Деталі анонсу. Тож в Mortal Kombat 11 повернеться Сіндел, яка ввостаннє з'явилася в серії ігор в 2011 році. Їй компанію складуть Шан Цунг, Нічний Вовк, Спаун та ще два персонажі, про яких поки нічого невідомо.

Читайте також: Анонсували гру за мотивами популярного шоу "Руйнівники міфів": трейлер

Що відомо про Сіндел. У всесвіті Mortal Kombat Сіндел була королевою Еден, поки не стала полонянкою і дружиною Шао Кана. Геймери вже зустрічали героїню в попередніх іграх серії, включаючи Mortal Kombat 3 і "Смертельну битву" 2011 року. На жаль, геймплея за Сіндел Ед Бун не показав.

Анонс персонажа Шан Цунг в Mortal Kombat 11 – дивіться відео

Дата виходу гри. Зауважимо, продовження легендарного файтингу Mortal Kombat 11 побачило світ 23 квітня 2019 року. Гра вийшла на платформах PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch та Microsoft Windows.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно