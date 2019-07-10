Анонсували нових персонажів у грі Mortal Kombat 11

81 Читать новость на русском
Сіндел з'явиться в Mortal Kombat 11
Сіндел з'явиться в Mortal Kombat 11 / Reddit

Творець культової гри Mortal Kombat Ед Бун опублікував зображення нових персонажів, які з'являться в наступній частині файтингу. Нові персонажі будуть доступні в рамках сезонного доповнення.

Деталі анонсу. Тож в Mortal Kombat 11 повернеться Сіндел, яка ввостаннє з'явилася в серії ігор в 2011 році. Їй компанію складуть Шан Цунг, Нічний Вовк, Спаун та ще два персонажі, про яких поки нічого невідомо.

Читайте також: Анонсували гру за мотивами популярного шоу "Руйнівники міфів": трейлер

Що відомо про Сіндел. У всесвіті Mortal Kombat Сіндел була королевою Еден, поки не стала полонянкою і дружиною Шао Кана. Геймери вже зустрічали героїню в попередніх іграх серії, включаючи Mortal Kombat 3 і "Смертельну битву" 2011 року. На жаль, геймплея за Сіндел Ед Бун не показав.

Анонс персонажа Шан Цунг в Mortal Kombat 11 – дивіться відео

Дата виходу гри. Зауважимо, продовження легендарного файтингу Mortal Kombat 11 побачило світ 23 квітня 2019 року. Гра вийшла на платформах PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch та Microsoft Windows.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Головні новини 9 липня: Зеленський скасував парад, суд виправдав Труханова
сьогодні
4102
Теги: Техно Ігри
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
9 липня 12:02 Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
Анастасія Можаровська 5557
Як вибрати кондиціонер: 6 обов'язкових критеріїв
9 липня 09:30 Як вибрати кондиціонер: 6 обов'язкових критеріїв
13718
Найкращі смартфони червня, – рейтинг Техно 24
7 липня 22:04 Найкращі смартфони червня, – рейтинг Техно 24
2205
Космічні плани України: база на Місяці, космодром у Канаді й ракети на Байконурі
6 липня 22:22 Космічні плани України: база на Місяці, космодром у Канаді й ракети на Байконурі
Анатолій Яворський 2252
Сонячне затемнення 2019: яскраві фото та відео із Землі
3 липня 13:05 Сонячне затемнення 2019: яскраві фото та відео із Землі
856
Новини
Більше новин
Залиште відгук