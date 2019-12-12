Apple показала нове екшн-відео, зняте на iPhone 11 Pro

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Відео, зняте на iPhone 11 Pro / Скріншот з відео

Компанія Apple продовжує рекламувати свій топовий смартфон iPhone 11 Pro, демонструючи унікальні можливості камери. У новому ролику смартфон знімав у пустелі.

Це чергове відео із серії Shot on iPhone.

До теми: Епічне відео: режисер "Дедпул 2" зняв рекламу для iPhone 11 Pro

Про що відео

Це відео зняте в режимі 4K. На кадрах кілька байкерів катаються пустелею на мотоциклах та баггі і при цьому виконують різноманітні трюки.

На одній із машин закріплено iPhone 11 Pro. При чому смартфон розмістили у кабіні баггі і навіть біля коліс. Ще один iPhone – у руках оператора. Таким чином виробник показує, що новий смартфон від Apple може робити вдалі кадри в будь-яких, навіть дуже екстремальних умовах. Зокрема. Глядачі можуть оцінити якісну стабілізацію смартфона за складних умов, а також функції уповільненої зйомки та розширеного динамічного діапазону (HDR).

Новий рекламний ролик iPhone 11 Pro: відео

Камера iPhone 11 Pro

Новий iPhone отримав потрійну основну камеру, яку розмістили у квадратному блоці.

  • 12 Мп надширококутна (ƒ/2.4) з кутом огляду 120 градусів
  • Ширококутна на 12 Мп (ƒ/1.8)
  • Дворазовий оптичний зум на 12 Мп.

Фронтальна камера отримала роздільну здатність 8 Мп.

iPhone 11 Pro може знімати відео 4K з частотою 24, 30 або 60 кадрів/с.

Окрім якісної роботи камери, у ролику можна оцінити хорошу систему захисту від пороху та міцність корпусу новинки. На цих характеристики виробник теж робив особливий акцент під час презентації.

Новий рекламний ролик знімали на території Саудівської Аравії. Зйомки проходили у національному парку Аль-Харрара, що на околицях Ер-Ріяду.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно Apple Смартфони iPhone iPhone 11
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