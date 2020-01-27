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Підробні AirPods становлять серйозну небезпеку для здоров'я: деталі

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Підробні AirPods становлять серйозну небезпеку для здоров'я / Unsplash

Висока популярність навушників Apple AirPods призвела до появи на ринку великої кількості клонів аксесуара. Однак, за даними відомого французького видання, підробки відрізняються не лише цінником, але й можуть бути небезпечні для здоров’я користувачів.

Чим примітні підробки

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Журналісти видання 60 Millions de Consommateurs відзначають, що при вартості 159 доларів (близько) за базову модель і 249 доларів (орієнтовно) за AirPods Pro не дивно, що виробництво підробок TWS-навушників поставлено на потік.

За даними ресурсу, деякі клони не тільки нагадують AirPods зовні, але і побудовані на базі аналогів чіпа Apple H1.

Тестування підробок AirPods

Фахівці замовили для тестування 7 пар підроблених AirPods. З них до офісу видання дісталися тільки чотири зразки – ще три зникли при пересиланні. З решти одна копія не працювала, тому вдалося протестувати тільки три пари.

Крім "вкрай посередньої" якості звучання підробок, співробітники видання відзначили, що одна з моделей виявилася небезпечною для слуху: її максимальна гучність була на 10 децибел вище прийнятих в країні стандартів.

via GIPHY

По завершенні тестування видання закликало користувачів купувати тільки перевірені ґаджети. Як стверджує видання, головним недоліком підробок є навіть не їх низька якість, а те, що деякі з них здатні завдати шкоди здоров'ю користувачів.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Apple Ґаджети
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