Сьогодні, 30 жовтня, на своїй другій осінній презентації компанія Apple представила оновлений iPad Pro 2018. Новинка здивувала новим дизайном, підтримкою Face ID та неймовірно потужним процесором.

Новий iPad Pro 2018 отримав дисплей Liquid Retina, як у iPhone Xr. Новинка вийде у двох конфігураціях: із діагоналлю 11 та 12,9 дюймів. Окрім того, купертінівцям вдалося зберегти пропорції планшета, у порівнянні із попереднім поколінням.

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iPad Pro 2018 позбувся кнопки Home, адже тапер він підтримує функцію FaceID. До того ж, сканер особи активується у будь-якому положенні девайса. Планшет отримав роз'єм USB-C та позбувся стандартного роз'єму під навушники.



iPad Pro 2018 отримав камеру на 12 мегапікселів

Працюватиме новий планшет на процесорі A12X Bionic. Процесор виконаний за 7-нанометровим техпроцесом, як і звичайний A12. Також процесор має у своєму розпорядженні 8 ядер CPU та 7 ядер GPU. Новинка матиме чотири конфігурації вбудованого сховища: 64 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ та 1 ТБ.

iPad Pro 2018 отримав основну 12-мегапіксельну камеру із 5-кратним оптичним зумом. Роздільна здатність фронтальної камери складає 7 Мп.



iPad Pro 2018 підтримує Apple Pencil, який кріпиться до нього магнітом

Завдяки новому потужному процесору та оновленій графіці iPad Pro може стати повноцінною консоллю, подібно до Xbox S. До слова, це вперше коли планшет порівняли із повноцінною ігровою приставкою. Окрім того, Apple спільно з Adobe запустила повноцінний Photoshop на iPad. Він дозволить користувачам проявити, ще більше креативності. Щоправда, виходу довгоочікуваної програми слід очікувати не раніше 2019 року.



Ціна iPad Pro 2018

Новинка вийде в сірому та "космічно сірому кольорах". iPad Pro вже доступний для замовлення на офіційному сайті Apple, а у вільний продаж він надійде вже 7 листопада. iPad Pro із 11-дюймовим дисплеєм та 64 ГБ коштуватиме від 799 доларів (21 200 гривень). А версія із 12,9-дюймовим дисплеєм і 64 ГБ сховища обійдеться в 999 доларів (близько 26 500 гривень). До слова об'єм сховища можна збільшити до 1 ТБ.

Презентація iPad Pro – дивіться відео

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