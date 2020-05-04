Apple випустила новий MacBook Pro 13: характеристики і ціна
Компанія Apple представила новий фірмовий ноутбук – 13-дюймовий MacBook Pro. Пристрій отримав надійну клавіатуру Magic Keyboard, замість клавіатури- метелика, яку неодноразово критикували користувачі.
Як раніше писав 24 канал, версія клавіатури Magic Keyboard вперше з'явилася на 16-дюймовому MacBook Pro. Далі у 2020 році такою ж клавіатурою оснастили нове покоління MacBook Air.
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Чим цікавий MacBook Pro 13
Поруч з Touch Bar розробники додали фізичну клавішу Escape та сенсорний датчик Touch ID.
Компанія подвоїла ємність накопичувачів. Базовий обсяг – 256 ГБ, замість 128 ГБ. Для тих, кому потрібно більше пам'яті, 13-дюймовий MacBook Pro доступний з об'ємом до 4 ТБ. Стандартно MacBook Pro поставляється з 8 ГБ оперативної пам'яті, її можна збільшити до 32 ГБ.
MacBook Pro 13 отримав Magic Keyboard / Скріншот
Топові конфігурації пристрою отримали чотирьохядерний процесор Intel Core 10-го покоління, базова частота якого - 4,1 ГГц. А базові версії залишилися з процесорами Core i5 восьмого покоління з частотами до 3,9 і 4,5 ГГц.
Як розповів розробник, інженери покращили продуктивність вбудованої графіки Intel Iris Plus.
Крім того, у всіх конфігураціях MacBook Pro 13 обсяг SSD збільшили вдвічі. Базова версія тепер має 256 ГБ, а топова –4 ТБ. Також старші модифікації оснащені від 16 ГБ до 32 ГБ оперативної пам'яті, причому частота збільшена до 3733 МГц.
Ціна
- Версія з чотирьохядерним Core i5 десятого покоління стартує оцінена у 1800 доларів.
- За модифікацію з Core i7 процесором 10-го покоління потрібно заплатити 2100 доларів.
- Топова модифікація з Core i7 покоління Ice Lake, 32 ГБ оперативної пам'яті та SSD-накопичувачем на 4 ТБ коштує 3600 доларів.
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