Apple представила 16-дюймовий MacBook Pro: характеристики і ціна

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Apple MacBook Pro 16 дюймів – характеристики, ціна
MacBook Pro"16 / apple.com

Компанія Apple офіційно презентувала нове покоління MacBook Pro з діагоналлю 16 дюймів. Екран отримав вищу роздільну здатність, тож має зацікавити графічних дизайнерів та фанатів ігор.

Вже традиційно новинку просто оприлюднили на офіційному сайті Apple.

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Характеристики

Новинка отримала Retina-дисплей з роздільною здатністю 3072×1920 пікселів, який забезпечує 500 ніт яскравості. Тож за ним можна працювати навіть при яскравому денному світлі.

MacBook Pro

Інформація про MacBook Pro вже на офіційному сайті 

Новий MacBook Pro може бути оснащений 6-ядерним процесором Intel Core i7 або 8-ядерним процесором Intel Core i9 та 64 ГБ оперативної пам’яті і відеокарти з 8 ГБ VRAM. SSD-накопичувач має обсяг до 8 терабайт пам’яті, як наголошує виробник – це рекордний показник для ноутбуків.

Також в Apple кажуть, що тут представлена нова система охолодження. За це критикували його попередника з 15-дюймовим екраном.

MacBook Pro

Характеристики MacBook Pro

Крім того, MacBook Pro отримав нову клавіатуру Magic Keyboard. Вона працює за принципом «ножиці». Її розробили на заміну клавіатури-метелика, яка також піддавалась критиці.

Ціна

  • Базова модифікація, яка оснащена 6-ядерним процесором Intel Core i7 з 16 ГБ оперативної пам’яті, відеокартою AMD Radeon Pro 5300M із 4 ГБ і накопичувачем на 512 ГБ, оцінена у 2 399 доларів (майже 60 тисяч гривень).
     
  • Версія із процесором Intel Core i9 дев’ятого покоління, відеокарта AMD Radeon Pro 5500M і 1 ТБ накопичувач коштує 2 799 доларів (майже 70 тисяч гривень).

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Автор: Ірина Полицька
Теги: ноутбук MacBook Новини Техно Apple Техно Ґаджети
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