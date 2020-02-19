Apple пришвидшить завантаження контенту на пристрої користувачів

Стрімінгові сервіси набувають дедалі більшої популярності. Однак для споживання контенту у високій якості необхідний швидкий інтернет із мінімальними затримками. Нова ініціатива компанії Apple покликана вирішити цю проблему.

Застосування нової технології

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З метою зниження затримки при "доставці" контента кінцевим користувачам Apple оголосила про початок застосування технології прикордонного кешування (Edge Cache), повідомляє 4PDA.

Технологія прикордонного кешування передбачає зберігання даних на серверах інтернет-провайдерів. Як результат, контент фактично знаходиться ближче до кінцевого пристрою і на його доставку витрачається менше часу, а разом з тим знижується ймовірність будь-яких збоїв.



Apple почне використовувати технологію Edge Cache

Крім того, це дозволяє зменшити кількість запитів на сервери самої Apple, в результаті чого вивільняються ресурси під інші завдання. Подібну технологію вже використовують Netflix та Amazon.

Коли це почне працювати

Поки що Apple Edge Cache знаходиться в стадії тестування. Неясно, в яких регіонах працює ця послуга і на які сервіси поширюється. Зараз самі інтернет-провайдери повинні залишати заявки на сайті Apple, щоб скористатися новою опцією.

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