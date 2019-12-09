Apple відкрила замовлення на дорогий Mac Pro та монітор Pro Display XDRО

Компанія Apple оголосила дату старту попередніх замовлень на комп'ютер Mac Pro і монітор Pro Display XDR. Потенційні покупці вже отримали листи де вказано, що оформити попереднє замовлення на настільну систему можна з 10 грудня.

Які саме будуть доступні конфігурації для замовлення Mac Pro, невідомо. Один з можливих – базовий варіант вартістю близько 5999 доларів (142 723 гривень) – отримає 8-ядерний процесор Intel Xeon, 32 ГБ оперативної пам'яті, твердотільний накопичувач на 256 ГБ і графічний прискорювач Radeon Pro 580X.

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Інші конфігурації

Відомо, що топові модифікації можуть включати використання чіпа Xeon з 28 ядрами і з об'ємом ОЗП до 1,5 ТБ. Крім того, на ринку з'являться версії з SSD-накопичувачами до 4 ТБ, а також з різними конфігураціями графічної підсистеми: Radeon Pro Vega 2, Radeon Pro Vega 2 Duo і AMD Radeon Pro 580X.

Корпус Mac Pro виконаний з нержавіючої сталі та алюмінію. Оболонка знімається для повноцінного доступу до вмісту. Для переміщення передбачені ручки та коліщатка.

Монітор та ціна

Pro Display XDR оснащується екраном Retina 6K з діагоналлю 32 дюйми, має яскравість в піковому режимі 1600 кд/м² і контрастність 1 000 000:1. Ціни на дисплей стартують від 5 000 доларів (118 956 гривень).

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Новий Mac Pro від Apple можна замовити з 10 грудня



Знявши зовнішню оболонку можна отримати повноцінний доступ до вмісту комп'ютера



Новий Retina 6K монітор Pro Display XDR

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