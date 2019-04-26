Apple Watch півроку пролежав у воді та продовжував працювати

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Apple Watch півроку пролежав у воді та продовжував працювати
Apple Watch півроку пролежав у воді та продовжував працювати / belgium-iphone.lesoir.be

Серфер Роберт Бейнтер загубив свій Apple Watch під час катання на хвилях. А через півроку йому повернули смарт-годинник і він продовжував працювати.

Як пише appleinsider, серфер загубив ґаджет під час підкорення однієї з хвиль в Тихому океані. Він понад годину намагався знайти Apple Watch, але безрезультатно.

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Через півроку годинник знайшов чоловік, що живе біля пляжу. Як він розповів, девайс знайшов, коли шукав черепашок. Годинник залишився неушкодженим, щоправда у нього трохи потьмянів дисплей.

Корисні функції. Смарт-годинник Apple Watch, окрім витривалості, має ще й інші користі функції. Так, раніше ми писали, що він врятував життя пенсіонерові.

У 4 покоління Apple Watch є функція, яка фіксує падіння користувача і якщо він не рухається, то годинник відправляє повідомлення у швидку. У цьому випадку чоловік впав і втратив свідомість. Тож ґаджет сам викликав швидку.

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Теги: Новини Техно Розумний годинник Техно Ґаджети Apple
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