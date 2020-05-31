Астронавти Crew Dragon зняли скафандри і наближаються до МКС: вражаюче відео
Космонавти, які 30 травня успішно вирушили на космічному кораблі Crew Dragon у космос, вже наближаються до точки зустрічі з МКС.
Корабель Crew Dragon має досягнути МКС 31 травня о 17:29 за київським часом. Про це повідомляє пресслужба SpaceX у твіттері.
Актуально Маск після успіху Crew Dragon різко відповів на принизливий жарт голови "Роскосмосу"
Водночас на 19:45 заплановано відкриття люка між МКС і Crew Dragon. У SpaceX також зазначили, що астронавти вже зняли призначені для старту і посадки скафандри.
Цікаво! Скафандри SpaceX зшиті спеціально для Херлі та Бенці та оснащені системою подачі повітря, підтримання температурного режиму і тиску в разі розгерметизації корабля, а також рукавичками, що дозволяють користуватися тачскрінами корабля. Екіпаж був одягнений в скафандри за кілька годин до старту та одягне їх знову перед стикуванням.
Важливо Запуск корабля SpaceX: Трамп порадів кінцю залежності від Росії, а Росія змогла привітати США
Чому запуск Crew Dragon є важливим
- У США з другої спроби відбувся запуск на орбіту ракети компанії SpaceX – Crew Dragon з двома астронавтами на борту. Корабель має зістикуватися з МКС.
- З моменту закриття програми Space Shuttle у 2011 році США були змушені користуватися сторонніми послугами для своїх космічних місій.
- NASA купувало місця на російських кораблях "Союз", щоб доставляти своїх астронавтів на МКС. США були змушені платили за відправку одного астронавта "Роскосмосу" 90 мільйонів доларів.
- Політ на кораблі SpaceX обійшовся NASA чи не удвічі дешевше – у 50 мільйонів доларів.