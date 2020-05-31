Космонавти, які 30 травня успішно вирушили на космічному кораблі Crew Dragon у космос, вже наближаються до точки зустрічі з МКС.

Корабель Crew Dragon має досягнути МКС 31 травня о 17:29 за київським часом. Про це повідомляє пресслужба SpaceX у твіттері.

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Водночас на 19:45 заплановано відкриття люка між МКС і Crew Dragon. У SpaceX також зазначили, що астронавти вже зняли призначені для старту і посадки скафандри.

Цікаво! Скафандри SpaceX зшиті спеціально для Херлі та Бенці та оснащені системою подачі повітря, підтримання температурного режиму і тиску в разі розгерметизації корабля, а також рукавичками, що дозволяють користуватися тачскрінами корабля. Екіпаж був одягнений в скафандри за кілька годин до старту та одягне їх знову перед стикуванням.

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Чому запуск Crew Dragon є важливим